COVID-19: “Hay un 50 por ciento de la población que aun no se dio la dosis de refuerzo”, advirtió un especialista

Cabe recordar que, este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación reportó 31.845 casos confirmados durante la semana, lo que representó un incremento del 17 por ciento en relación a la semana previa.

Ante este escenario, Teijeiro planteó: “Hay un aumento de casos mundial, pero, si lo dividimos regionalmente, hay regiones que están estabilizadas, y otras registran un incremento. Fíjense que hay países en el mundo, o continentes, como África, que no tienen accesibilidad a la vacuna y que mantienen una cantidad de casos importante”.

“En la Argentina, estamos viendo un leve aumento de casos, pero no complicaciones. No tenemos aumento de la mortalidad, de internaciones. No hay un costo sanitario importante. Solo son contagios de patologías leves y que, en pocos días, cinco, seis, se controlan sin ningún tipo de riesgo”, evaluó.

Sin embargo, el especialista recordó que la clave comenzar a cortar la circulación del virus pasa, una vez más, por la vacunación.

“A la vez, también es muy importante decir que, para poder ir finalizando la circulación del virus, tenemos que cumplir con los calendarios de vacunación. La gente debe darse los refuerzos. Todavía hay un 50 por ciento de nuestra población que no se ha dado (dosis) de refuerzo”, advirtió Teijeiro.

“Hay que recordar que están circulando otros virus, como el de la gripe, que también tiene vacuna. Y aquellos que tienen la indicación, deben darse la vacuna”, insistió el especialista.

Por último, Teijeiro también se refirió al caso detectado de sarampión en el país este martes, situación que reimpulsó al Ministerio de Salud a solicitar a la población que avance con los esquemas de vacunación.

“Es muy importante decir que ingresó un (caso confirmado de) sarampión, que fue contacto de alguien que venía de viajar por Europa y África. Eso sí es grave, porque nosotros tenemos bajas coberturas (de vacunación) en este momento en Argentina”, alertó.