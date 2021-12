COVID-19: tras la reunión del Consejo Federal de Salud, modificaron los tiempos de aislamiento

Así lo informó la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Conocé cuales son los nuevos tiempos de aislamiento para contactos estrechos con esquema completo, incompleto y sin vacunación y para casos confirmados. Hace instantes, tras la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, dio una conferencia de prensa e informó los nuevos tiempos de aislamiento contra el coronavirus.

Así las cosas, la titular de la cartera sanitaria explicó que los casos positivos con esquemas completos harán el “aislamiento por siete días y permanecerán con todos los cuidados los tres días restantes”. En cambio, para los casos confirmados sin vacunación o con esquema de vacunación incompleta el aislamiento será de diez días. En tanto, en relación a los contactos estrechos los tiempos son diferentes. “Los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo (es decir, menos de cinco meses de haber recibido su esquema primario completo o aplicado la dosis de refuerzo) el aislamiento es por cinco días y, en los cinco días restantes, hay que maximizar los cuidados y minimizar los contactos de riesgo”, remarcó Vizzotti al tiempo que sumó: “Los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación incompleto o sin vacunación deben realizar diez días de aislamiento o siete días de aislamiento y una prueba PCR”.

Grandes avances

A un año del inicio de la campaña de vacunación, los números son más que positivos. “365 días después hemos avanzado muchísimo respecto de la vacunación, hemos recibido más de 101 millones de dosis de vacunas, hemos aplicado en el país 75.644.660 millones; el 83 por ciento de la población tiene iniciado su esquema y el 70 por ciento ha completado el esquema”, destacó la ministra de Salud.

“El 93,6 por ciento de los mayores de 18 años inició el esquema y el 83,4 lo completó; entre doce y 17 años estamos superando el 81 por ciento con primera dosis y el 61 por ciento con dos dosis; en niños y niñas de entre tres y once años 63 por ciento ya tiene una dosis y casi el 40 con dos dosis y los mayores de 50 años casi 95 por ciento inició el esquema y el 91 lo completó”, subrayó.

Y agregó: “Es importante poner en valor el esfuerzo enorme que hizo el país para conseguir las vacunas y desde cada jurisdicción para poder recibirlas y aplicarlas y la inmensa confianza de la población en las vacunas que hace que tengamos estas coberturas de vacunación”.

Por último, acentuó: “La recomendación es avanzar muy fuerte con la vacunación. Hemos visto que ha aumentado la demanda de primeras dosis, de personas que están iniciando su esquema de vacunación. Estamos trabajando muy fuerte para dar los refuerzos al menos al quinto mes de recibido el esquema completo. Esto no hace que no haya casos, pero si se traduce en una mayor protección para que no haya hospitalizaciones y muertes”.

Vizzotti afirmó que se está «en la etapa final de trabajo con las jurisdicciones» para definir el rol que tendrá el autotest para la detección de coronavirus tanto en el sector público como privado para evitar brotes de la enfermedad, y adelantó que «la Argentina está capacitada» para utilizar esa herramienta, durante una conferencia de prensa esta mediodía en la Casa Rosada.

Autotest

«El rol del autotest en el área educativa, en el sector privado y en el turismo permite generar un diagnóstico para evitar, aunque uno sea asintomático, que vaya a su lugar de trabajo y así evitar brotes», afirmó la ministra, quien precisó que el Anmat está evaluando su aplicación.

Respecto de la circulación de la variante Ómicron agregó que “no podemos decir que en todo el país esté circulando la variante Ómicron”, pero dijo que sí ocurre en “las provincias que tuvieron aumento exponencial de casos” y se estudia en otros distritos donde todavía “no se dispararon los casos”.

Asimismo, la ministra dijo que la posibilidad de cobrar el tratamiento de COVID-19 a aquellos pacientes que no están vacunados, como se evaluó en Catamarca, “no es algo que se esté pensando a nivel nacional ni se ha tratado en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA)”, indicó.