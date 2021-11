COVID en Provincia: crece la preocupación porque pacientes cancelan turnos de vacunación

En los últimos días, las autoridades sanitarias bonaerenses detectaron numerosas cancelaciones en los turnos para segunda dosis de vacunación anti COVID, fundamentalmente, en la franja etaria que va desde los 18 a los 39 años. Esto, señalaron, marca un panorama preocupante con vistas a la llegada de las bajas temperaturas en 2022.

En este sentido, el ministro de Salud Nicolás Kreplak expresó su preocupación a raíz de la relajación de un sector de la población bonaerense. “Muchos mayores de entre 18 y 39 años están cancelando el turno para la segunda dosis, porque se relajaron ante la baja de casos. Es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola de casos”, advirtió.

En comunicación con Futurock, el funcionario desarrolló: “Más allá de que podamos tener un rebrote en el verano, que esperemos que no sea muy fuerte si es que aparece, de acá a marzo o abril es probable que tengamos una ola nueva, como se ha visto en todos los años y en otros lugares del mundo. Tenemos que tener un diferencial muy grande: que no quede población sin vacunar, es decir llegar al menos al 90 por ciento de la población ya vacunada”.

“Se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada, con tres dosis, pensando que, para esa época, como se está viendo en Europa, puede ocurrir una ola fuerte de contagios”, insistió.

En este marco, Kreplak marcó que, por el momento, la situación epidemiológica se encuentra estable, por lo cual es clave aprovechar para inmunizar al mayor porcentaje posible de personas. “En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote. Si en estas condiciones de circulación no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande”, se esperanzó.