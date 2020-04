Crece la preocupación por la cantidad de gente que viaja en los trenes en el Gran Buenos Aires

El ministro de Transporte, Mario Meoni, reconoció que la necesidad de movilización de la gente excede la capacidad de transportar a esa cantidad de personas” y desde la Unión Ferroviaria apuntaron contra las aglomeraciones “en las horas pico” y señalaron complicaciones por la aplicación del protocolo. El distanciamiento social, parece, por momentos, imposible en las líneas suburbanas.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, se refirió a la creciente preocupación por las aglomeraciones que se pudieron observar en los últimos días en los trenes que unen el gran Buenos Aires con la Ciudad Autónoma, como es el caso del Ferrocarril Sarmiento, y reconoció que “la necesidad de movilización de la gente excede la capacidad de transportar a esa cantidad de personas”.

“El servicio de trenes está funcionando casi en su totalidad, en un 90 por ciento, en el marco de lo que es posible, teniendo en cuenta las restricciones operativas y de personal”, expresó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre, en tanto que añadió que “hay más de 10 mil unidades de colectivos circulando, un 80 por ciento, lo que sirve para atender a las personas que están circulando”.

En ese sentido, Meoni sostuvo que “un día normal de marzo había 4,3 millones de pasajeros por día usando el transporte público, mientras que, ahora, esa cifra es de 750 mil, como máximo”. “Es un 80 por ciento menos de gente circulando, con una oferta de transporte casi igual”, argumentó.

“La única manera de controlar la cantidad de gente que viaja en el tren es que viaje menos gente, y hoy está viajando cada vez más gente”, opinó en contrapunto el secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén “El Pollo” Sobrero, para quién el fuerte incremento en la cantidad de pasajeros “se empezó a dar a partir del lunes pasado (NdeR: 13 de abril)”. “Cuando vos tenés un país con el 40 por ciento de los trabajadores en negro, que tienen que salir a laburar porque tienen que cobrar, es muy difícil hacer una cuarentena”, añadió el delegado de la Línea Sarmiento.

Para Sobrero, “esas personas, por más que el Gobierno les recomiende que se queden en sus casas para cuidar sus vidas, tienen que darle de comer a sus hijos, así que van a salir igual”. “Más allá de eso, yo estoy totalmente de acuerdo en cómo se está manejando el tema de la cuarentena por el COVID 19”, le confesó a El1 Digital el referente ferroviario, quien analizó que “aquellos países que lo respetaron, están enfrentando al virus en mejores condiciones”. “Los que no lo hicieron, como Estados Unidos y Brasil, estamos viendo como están”, señaló, y añadió que “el tema es como el Gobierno le soluciona el problema a la gente, porque con 10.000 pesos no pasa nada”.

Además, señaló los problemas que enfrentan los trabajadores ferroviarios para cumplir con el servicio de manera habitual, en el medio de la pandemia por el coronavirus. “Por ejemplo, ayer (NdeR: miércoles 15 de abril) se activó el protocolo en Castelar y todos los guardias que tenían que salir a primera hora por precaución fueron mandados a sus casas, por lo cual el primer tren salió a las 6 de la mañana”, relató, y remarcó que, a consecuencia de esa interrupción por cuestiones sanitarias, “la gente viajaba como un día normal, todos parados y apretados”. “Durante dos o tres horas, estuvimos trabajando de esa manera”, agregó.

Sin embargo, Sobrero ponderó que “salvo algún imprevisto”, en relación al servicio, “está todo bien”. “Están circulando ocho formaciones con ocho vagones cada una, y, no hay aglomeración de gente excepto en las horas pico”. Es en esos momentos cuando resulta imposible cumplir con la recomendación del ministro Meoni, quién pidió que “no debe superarse la cantidad de personas por asientos para respetar una distancia social de un metro” que en los trenes, son «600 personas en una formación completa».

“Si a esa distancia se le agrega el tapabocas, no debería haber inconvenientes. En el marco de la Ciudad ya es obligatorio. En Provincia y Nación todavía no lo instrumentaron, pero nosotros lo recomendamos en el transporte. Viaja mucha gente y es un factor de contagio importante», agregó Meoni. “Por eso, para que no viaje tanta gente en las formaciones, yo insisto en el tema de ayudar a aquel que vive del día a día”, acordó, a modo de conclusión, Sobrero.