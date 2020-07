Crisis comercial en San Justo: “En las calles transversales a Arieta, el panorama es sombrío”

Así lo afirmó a este medio el referente de Juntos Somos Más, Damián Santostefano, sobre el delicado momento de los comercios a casi cuatro meses de aislamiento social por el coronavirus. Además, aseguró que, desde el inicio de la pandemia, “cerraron, al menos, 120 locales” en la localidad cabecera del Partido.

Uno de los sectores que espera con más ansias la flexibilización del aislamiento social por el coronavirus es el comercial. Porque la mayoría de los negocios lleva sus puertas cerradas desde hace casi cuatro meses, el 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena para prevenir que los contagios y los fallecimientos se acrecentaran.

Y, a pocos días de una reapertura gradual comercial, varios lugares no podrán reabrir. Así lo confirmó a El1 DigitalDamián Santostefano, referente de Juntos Somos Más, la agrupación que nuclea a más de 500 comerciantes del centro de San Justo, precisamente, una de las localidades más golpeadas del Distrito.

«Desde que empezó la pandemia, cerraron, por lo menos, 120 locales. Diría que, casi, perdimos la cuenta cuando llegamos a los cien”, aseguró Santostefano y aseveró: “Uno puede apreciar en Arieta una cantidad notable de comercios con el cartel de alquiler”.

No obstante, hizo hincapié en que la situación no varía mucho en otras arterias que componen el centro comercial de San Justo, uno de los más importantes de La Matanza: “Si uno camina por las calles transversales, se ve un panorama sombrío. Algunas como Irigoyen o Indart, prácticamente, desaparecieron y ya no son parte del centro comercial”.

Alternativas ante la crisis

Ante este delicado escenario, y a la espera de una reapertura gradual con todos los protocolos sanitarios necesarios, Santostefano indicó que él y sus colegas incursionaron en distintas modalidades de venta, entre las que “se destacaron con más éxito el whatsap y el Telegram”.

“Creamos una comunidad en la que intentamos fomentar las compras entre nosotros. Es pequeño microclima sirve para que haya más ofertas. Además, adquirimos la aplicación de servicios Linkers, que es gratuita”, mencionó, aunque agregó que “las ventas representan entre un diez y un 15 por ciento de lo que se vendía antes”.