“Cuando se toma una medida de un lado de la General Paz y del otro lado no, nos incide a todos”, advirtieron desde Provincia

El ministro de Salud y el jefe de Gabinete bonaerense criticaron que la Ciudad continuara con las clases presenciales y resaltaron la necesidad de coordinar las medidas para que tengan impacto en la caída de casos. La ocupación de camas de terapia intensiva ya supera al pico de la primera ola y pasa el 73 por ciento en la zona bonaerense del AMBA, pero los funcionarios aseguraron que las primeras restricciones “ya mostraron un efecto”.

Durante el informe epidemiológico que cada semana brinda la Provincia, este martes, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, hicieron una fuerte defensa de las nuevas medidas de restricción adicionales que se aplican en el AMBA desde el viernes pasado, aseguraron que “están empezando a dar resultados” en cuanto a la velocidad de crecimiento de los casos y se metieron en la polémica por la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad al advertir que “cuando se toma una medida de un lado de la General Paz y del otro lado no, nos incide a todos”.

“Nosotros, como definición política clara del Gobernador, vamos a seguir adoptando, como desde un principio, todas las medidas del Gobierno nacional, siempre respetando la ley. No vamos a llevar adelante ningún tipo de operación de manipulación judicial para evitar la aplicación de medidas, que son de cuidado, pura y estrictamente sanitarias. No vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra Provincia en una anarquía, acá se van a cumplir todas las medidas”, ratificó Bianco, en alusión, también, a intendentes como el cambiemita Jorge Macri, de Vicente López, quien intenta resistir judicialmente la suspensión de clases presenciales. En las últimas horas, también se presentó un amparo en La Matanza.

“Tratemos de evitar las discusiones políticas en este momento. El Gobernador no tiene que andar pidiendo permiso para gobernar, porque para eso lo eligió el 52 por ciento de los bonaerenses. Se puede dialogar e intentar llegar el consenso, pero si no se llega, hay que tomar decisiones”, defendió el jefe de Gabinete y consideró que “el consenso” con la Ciudad no se rompió por la decisión del Presidente, Alberto Fernández, de suspender las clases presenciales, sino antes.

“El Gobierno porteño acusa al Gobierno nacional de haber roto un consenso. Están un poco desmemoriados porque, la semana anterior, hubo una reunión (entre los jefes de Gabinete y los ministro de Salud de Nación, Provincia y Ciudad) para definir medidas, que ellos mismos proponían. Es de público conocimiento que nosotros proponíamos un cierre más duro de 15 días, pero mientras eso sucedía y se discutía cómo bajar los casos, el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) estaba firmando una carta con Juntos por el Cambio para oponerse a las restricciones. Ahí se rompió el consenso, ese fue el quiebre”, analizó Bianco.

En línea con el Gobernador, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete opinó también que “la judicialización de las medidas sanitarias que tienen como objetivo salvar a la población de la enfermedad y la muerte es una aberración política y, además, el fallo del domingo fue una aberración jurídica, porque la Justicia porteña se tomó atribuciones que le corresponden a la Justicia federal”.

Impacto de las medidas

En cuanto a la situación epidemiológica, Gollan habló de “un crecimiento muy importante en los casos” y dijo “que se destaca su velocidad”, lo que atribuyó al relajamiento de los cuidados, a la mayor circulación que había antes de las nuevas restricciones pero, también, a la presencia “de nuevas variantes del virus que son más contagiosas”. Por eso, advirtió que “hay dificultad para conseguir camas en todo el sistema privado del AMBA” y que se está registrando una mayor cantidad de casos graves “en gente joven, que necesita intubación y oxígeno, algo que no se veía el año pasado”.

En ese sentido, la Provincia pasó de un promedio de 10.032 casos por día a una tasa de 11.740 contagios diarios en las últimas dos semanas completas relevadas, pero Gollan consideró que “un pequeño aliciente de esta última semana es que se notó una desaceleración en la velocidad de crecimiento”, al caer del 67 al 17 por ciento.

Otros indicadores positivos que mencionó fueron que “hace dos o tres días viene bajando un poco la demanda en los hospitales, donde menos gente concurre con síntomas” y que también hay una “leve” caída en los llamados al 148. “Pareciera que las medidas están dando resultado, así que cumplámoslas para que eso después se refleje en la ocupación de camas”, pidió.

En ese punto, detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en la zona bonaerense del AMBA llega “al 73,7 por ciento” y que del total de 3.008 plazas ocupadas, 1.435 son por pacientes COVID. Este porcentaje ya supera al pico de internaciones de la primera ola, al que la Provincia llegó en septiembre pasado, con una ocupación promedio del 65 por ciento de las camas críticas.

“La Ciudad y el Conurbano somos una sola unidad social, epidemiológica y sanitaria y cuando se toma una medida de un lado de la General Paz y del otro lado no, nos incide a todos”, planteó en alusión a las clases presenciales, que esta semana continuaron en territorio porteño.

“Estas son medidas adicionales para bajar la circulación del virus bajando la circulación de las personas mientras seguimos vacunando. Desde el punto de vista sanitario, es muy fácil de entender. Volvemos a llamar a la sensatez de que se entienda que se están tomando medidas para preservar la vida de la gente”, enfatizó el ministro de Salud.

Asimismo, Bianco se mostró “optimista” porque “el primer tramo de medidas que se habían aplicado la semana previa, y que eran menos estrictas, ya mostraron un efecto”. “Esperamos que eso se intensifique porque el acatamiento de las nuevas restricciones desde el viernes pasado ha sido muy alto”, dijo y graficó que los datos de las tarjetas SUBE y de los celulares indican que “se redujo la movilidad en el AMBA”.

Sobre las clases presenciales

En cuanto a la aplicación del nuevo DNU que, desde el viernes, impuso restricciones adicionales para el AMBA, Bianco recordó que la Provincia adhirió a esa normativa con un nuevo decreto provincial que, entre otras cosas, implicó que 35 distritos del Gran Buenos Aires pasaran a fase dos y solo en ellos se suspendieran las clases presenciales por dos semanas y se aplicaran las medidas más fuertes.

“Este es un decreto que tiene un principio y un fin y, al otro día después del 30 de abril, deja de tener vigencia. Esa es la esperanza, es lo que más queremos. Sabemos que la mejor forma de dar clases es de manera presencial pero estamos en medio de una pandemia y tomamos una decisión que tiene el objetivo claro de reducir la circulación. Termina eso y volvemos a la situación anterior. Lo que pido es que respetemos todas las medidas de cuidado porque necesitamos que los casos caigan y el sistema sanitario no tenga riesgo de colapso”, dijo para anticipar que, en principio, el 3 de mayo volverían las clases presenciales.

Bianco también remarcó el cierre de las escuelas hasta el 30 de abril “implica una suspensión efectiva de la presencialidad de solo una semana, porque en el esquema vigente los chicos iban una semana a la escuela y la siguiente continuaban de manera virtual”. No obstante, anticipó que otros tres distritos, General Villegas, Zárate y Castelli, también pasarán a fase dos desde este miércoles porque enfrentan un brote de contagios, por lo que las clases también se suspenderán a partir del próximo lunes, por dos semanas.

“Tenemos un optimismo expectante porque estamos viendo que en la primera semana de impacto de las primeras medidas empieza a haber una leve baja en la velocidad de crecimiento de casos. Somos cautelosos en este análisis, pero es un dato objetivo. Cuando el año pasado se tomaron medidas similares, siempre tuvieron impacto. No hay secreto: a más circulación, más casos y más internaciones; y cuando se restringe un poco, el resultado se ve”, sintetizó Gollan.