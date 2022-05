Cuarta ola de COVID-19: desde Comercio, señalan que aun se nota “un ausentismo bajo”

Así lo expresó a este medio el secretario general de Acción Social del SEOCA zona Oeste, Ernesto Ludueña, sobre los trabajadores del rubro que se deben aislar por tener coronavirus. “No hay un aumento en la demanda de la internación porque la gran mayoría de la gente está vacunada”, aseguró. Este lunes, el Ministerio de Salud de la Nación informó 49 muertes por coronavirus y un total de 43.487 contagios, la semana pasada, lo que representa un 27,9 por ciento más de casos en comparación con el domingo de la semana anterior. Además, en el caso de La Matanza, se reportó que la cantidad de infectados aumentó un 50 por ciento. El1 Digital se comunicó con el secretario general de Acción Social del SEOCA zona Oeste, Ernesto Ludueña, para conocer el grado de contagiosidad en el sector, que, hasta el momento, no sería para alarmarse: “Notamos un ausentismo bajo en Comercio por los contagios de COVID-19”.

“El ausentismo en Comercio es leve y, además, no hay un aumento en la demanda de la internación porque la gran mayoría de la gente está vacunada”, aseguró, al tiempo que destacó que “la situación no es como antes, en 2020, cuando estaba la incertidumbre de no saber cómo se trataba el coronavirus”. Así, indicó que, en el caso de que un empleado presente síntomas de COVID-19 o un hisopado positivo, “hace el aislamiento correspondiente, por pocos días”. “No es como antes, que se tenía que evacuar todo un supermercado si había un contagio; ahora, si un trabajador presenta un síntoma, se aísla”, añadió.

Vale recordar que este martes, desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), se alertó por una suba de contagios de coronavirus en el sector industrial, por lo que se recomendó extremar los cuidados y no relajarse, teniendo en cuenta el uso de tapabocas y el distanciamiento social, entre otras medidas preventivas.

“La inflación ya se comió la mitad de la paritaria”

Por otra parte, Ludueña se refirió al aumento de 59,5 por ciento que acordó Comercio en el marco de las negociaciones paritarias, con una cláusula de revisión: “Si bien cerramos una paritaria que parecería importante, no quiere decir que no haya que reabrirla por la alta inflación”. “Ojalá que el Gobierno encuentre el equilibrio para que la inflación no supere el 60 por ciento, pero, por cómo van los precios desde enero hasta acá, la inflación ya se comió la mitad de la paritaria”, sostuvo, y remarcó: “Hay que ponderar el bolsillo del trabajador para que pueda consumir más”.