Cuarta ola: las PyMEs alertan que crece el ausentismo por los contagios de COVID-19

Y, como era de esperarse, los contagios llegaron al sector productivo e industrial. En diálogo con El1, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, dio cuenta de esto: “Estamos con preocupación porque los casos suben, aunque no en los niveles del 2020”. “Hay un ausentismo en las empresas por el relajamiento que hubo en los cuidados, por lo que instamos a las industrias y a los comercios a que permanezcan abiertos y a continuar con el trabajo”, expresó, e hizo hincapié en activar “los protocolos, como el uso de tapabocas, el distanciamiento social y tratar de evitar el transporte público en horas pico”.

“El ausentismo, todavía, es muy leve y no es alarmante, pero, por cómo viene evolucionando el cuadro epidemiológico, en un tiempo no muy lejano, cuando llegue el invierno, vamos a tener muchos más casos”, aseguró, al tiempo que advirtió: “Para no volver a los niveles de ausentismo de antes, hay que retomar los cuidados necesarios”.

La situación en algunos rubros

En este sentido, el secretario general de Acción Social del SEOCA zona Oeste, Ernesto Ludueña, señaló a este medio que, hasta el momento, la situación no sería para alarmarse: “Notamos un ausentismo bajo en Comercio por los contagios de COVID-19”. “Además, no hay un aumento en la demanda de la internación porque la gran mayoría de la gente está vacunada”, añadió. Así, indicó que, en el caso de que un empleado presente síntomas de COVID-19 o un hisopado positivo “hace el aislamiento correspondiente, pero por pocos días”. “No es como antes, que se tenía que evacuar todo un supermercado si había un contagio. Ahora, si un trabajador presenta un síntoma, se aísla”, aseveró.

Por su parte, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, Esteban Cabello, se mostró en la misma línea: “No vemos un ausentismo muy grande”. “Es cierto que hay más contagios, pero el ausentismo es por pocos días y los síntomas son los de un resfrío”, cerró.