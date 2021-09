“Cuidar el medioambiente tiene que ser la base para tener una mejor calidad de vida”

En una entrevista exclusiva para Radio NCO hablamos con la integrante de RENACE, Celia Zelaya, que habló sobre la realidad actual de la reserva natural de Ciudad Evita, signada por usurpaciones y obras clandestinas.

Con una clara disconformidad, una de las referentes medioambientales de esa localidad matancera dejó en claro que se sigue avanzando sobre los espacios verdes de la zona, en un conflicto de larga data, que cada vez se profundiza más y por el momento no hay respuestas oficiales sobre algún tipo de solución en el corto plazo.

Sobre cómo se encuentra la reserva al día de hoy, la entrevista reveló que “la situación sigue siendo compleja porque empezamos a notar que se hacen proyectos que no nos hacen parte. Los vecinos podemos aportar conocimiento sobre el territorio, biólogos y especialista sobre la reserva”.

“Queremos aportar, no imponer, porque cuando se hace una obra en la reserva no se cuida el medioambiente y el ecosistema, no se tiene en cuenta esto y se lo daña. El cuidado del medioambiente tiene que ser la base para que todos tengamos una mejor calidad de vida”, remarcó la integrante de RENACE.

Asimismo, afirmó que solamente buscan brindar soluciones para que no haya más problemas medioambientales: “Pareciera que aportar ideas o no estar de acuerdo con algo que quieren hacer molesta o lo toman como alguien que es opositor. Solo queremos brindar soluciones para que puedan tomar las mejores decisiones para la ciudadanía”.

Falta de comunicación, obras clandestinas y otros problemas

Siguiendo con su exposición sobre la realidad del espacio verde mencionado, criticó la falta de voces oficiales para atender sus requerimientos: “Hicimos mesas de diálogo, pero en la última que hicimos el año pasado, de forma virtual, no hubo participación del Estado municipal y no tuvimos explicaciones de por qué sucedió y perdimos el diálogo”.

“En esas mesas se había avanzado mucho, sobre distintos proyectos, de tierras en peligro de toma y se buscaba preservar los espacios que estaban, pero después se hizo muy difícil con la falta de comunicación y vimos obras empezadas de las cuales no teníamos conocimiento”, expuso la referente medioambiental.

A su vez, dio un ejemplo de las situaciones que ocurren por la falta de control de las autoridades municipales: “Se hizo una cloaca sin permiso de obra que atravesaba parte de la reserva y por eso el municipio tuvo que intervenir y se generó una destrucción aun mayor. Si nos hubieran contado les habríamos dicho que no podían meter máquinas y hacerlo manualmente para no generar daños”.

Cumplir la ley, usurpaciones hormiga y una reflexión final

En el tramo final de la charla, Zelaya reiteró su preocupación por la proliferación de usurpaciones y edificaciones clandestinas en el lugar y enfatizó que “el Estado tiene q ue hacer cumplir la ley y nosotros queremos que la hagan cumplir y poder disfrutar de la reserva. Estamos preocupados porque de un día para el otro se hacen obras y no se busca conservar el medio ambiente y los vecinos tenemos que estar vigilando constantemente”.

Ya a modo de síntesis, la entrevista retomó su crítica al poder municipal y judicial por la inacción para controlar distintos problemas que ocurren en la zona verde: “Tenemos dos focos fuertes de usurpaciones en la reserva, nosotros lo denominamos ocupación hormiga, porque todas las semanas se suman gente y cada vez llegan más camiones con materiales y pilares hechos. El Estado municipal debe estar presente y también la justicia está ausente”.

“Avanzan y avanzan y nadie hace nada y todo está cada vez peor. Es triste y agotador hacer denuncias y avisos y quienes deben actuar no hacen nada. Queremos respuestas concretas, no vemos voluntad de trabajar por el ambiente en La Matanza. Queremos diálogo, poder participar y que trabajen para preservar la reserva y tener una mejor calidad de vida”, concluyó la entrevistada.