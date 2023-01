DANIEL DAURIA – “BULLYING ES NO ENTENDER LA DIVERSIDAD”

El bullying es un tema muy delicado y que puede tener consecuencias realmente en algunos casos peligrosas ¿no? Por eso le he pedido a una autoridad en Psicología Familiar y Asistencial, el Licenciado en Psicología Familiar Existencial Daniel Dauría que está disertando porque conoce y trabaja mucho de este tema, su opinión y vamos a inaugurar una serie de columnas o diferentes temas que algunos están semi ocultos o aparecen solamente en revistas especializadas. Hace falta una gran difusión de este tema

–Es así, una patología muy habitual hoy. De la cual se habla mucho en las instituciones educativas, pero poco a veces en el seno de la familia o en la opinión pública en general. ¿Y por qué se habla más en el seno escolar? Porque justamente el bullying, digamos, su analogía es el acoso escolar, es esta posición que sufre un niño a daño físico, ese daño psicológico no en forma intencionada y generalmente reiterada, pero que puede ser por otro o incluso por un grupo del colegio, comienza definiendo Dauría.

“Generalmente cuando hablamos del acosador, éste se aprovecha de un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima, para conseguir algún tipo de beneficio. Y por otro lado un acosado que se siente indefenso, y que puede desarrollar a futuro una serie de trastornos psicológicos que van a afectar directamente su salud o incluso hasta llegar a situaciones autodestructivas”, continúa.

“Y ha habido hasta casos de suicidio. Cuando uno entiende el bullying escolar, esto generalmente a veces se le escapa al docente o a los directivos, porque vos fíjate que aparece muchas ocasiones en el lugar donde ellos no están: el recreo o en la fila para entrar a la clase, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clases. O cuando salen de la institución educativa, en el transporte escolar, y en los comedores,

“Muy pocas veces en el aula y cuando es en el aula, generalmente esto lo hacen a espaldas del docente#. Y lo que parece una picardía, genera graves consecuencias ¿no?” sigue explicando.

–Daniel, yo creo que esto ha existido siempre. Recuerdo cuando era alumno había un caso en la escuela donde yo estaba, que se la habían tomado con un chico que provenía de una familia alemana fugada de la guerra. El chico tenía un carácter bastante apacible y por lo tanto los muchachos le hacían bullying directamente. Y se ha visto en muchas películas, pero el tema nunca se habló.

–Mira, pasa que muchas veces nosotros como padres o hasta incluso hoy día, con el conocimiento que da esta autoridad, lo suelen naturalizar como un fenómeno que es cosa de chicos. “Esto es cosa de chicos”, dice.

LA PREVENCIÓN DEL BULLYING

Y aporta un detalle que a los mayores se nos pasa: “Cuando se habla de las causas, las características comunes del acosador, justamente es la carencia de empatía de una persona que es incapaz de ponerse en el lugar del otro y tener esta sensibilidad y sufrimiento. Y esto existió siempre, lo mismo que la actitud agresiva o violencia siempre existió, solamente que hoy a partir de las consecuencias se ha visibilizado la cuestión que la prevención del bullying”.

“Mucha gente está dedicada a prevenir. Los psicólogos hacemos muchas charlas en las instituciones educativas, donde se asesora a los padres, a los docentes, a los directivos y principalmente cómo detectarlo. Porque a veces es fácil de detectar cuando uno observa a un niño en su casa. Y a partir de ahí se hace la investigación dentro de la institución. Por eso generalmente ponemos el acento en que los padres estén atentos a ciertas cuestiones que son, por ejemplo, los cambios de humor bruscos en los chicos. A veces muestran una alta agresividad, baja tolerancia a la frustración o irritabilidad frecuente. O sea que hay que estar atento a una actitud en la cual vos no le encontraste justificación a un chico, y esta actitud permanece en el tiempo,

“A veces los chicos empiezan a valorar las actividades que le dan placer, también viste los deportes y las actividades lúdicas, cosas que siempre, siempre le agradaron y de repente dejan de hacerlo”, agrega como importante detalle.

–¿Recibís muchos casos de esto? ¿Pedidos de asistencia psicológica, Daniel?

–Hay muchísimos casos, incluso de ambos lados. Aquella persona que recibe el acoso e incluso del acosador. A veces el acosador, surge de familia en las cuales no hay circulación de violencia. Uno a veces cree que es un ambiente donde se vive permanente violencia y el niño ejerce esta violencia en el otro en un ambiente como el colegio y generalmente si bien se da en forma mayoritaria, a veces te encontras que esto sucede en hogares conformados, en hogares en los cuales hay una gran preocupación este extrañamiento de la falta de empatía en los pibes.

EL CIBERBULLYING

Dauría también ad vierte sobre un fenómeno más nuevo, pero también muy perjudicial: “Pero esta cuestión a veces se forma incluso en senos donde hay una gran empatía y comprensión, no se manifiesta en este caso en particular, en las aulas. Aunque también hay muchos casos de ciberbullying y también del acoso en las redes también. Entonces, la posibilidad de generar este perfil falso. Por eso digo que los padres tenemos en este momento un gran desafío, en el cuidado, en el reforzamiento de la autoestima de los chicos y es mostrarle este tipo de cuestiones. Porque a veces, digamos, la víctima se encuentra encerrada en que no puede, no puede hablar.

–¿Y qué se hace en estos caso?, preguntamos.

–Hay que generar espacios de diálogo, generar espacio donde puede hablarse de todo ¿no? Incluso a veces ser los padres, quienes seamos los que despertemos la inquietud de este tipo de temas. Es importantísimo en la prevención y en evitar que este tipo de patologías avancen en el tiempo. Porque hasta puede generar cuestiones que hacen peligrar la vida de un chico, o un adolescente.

Durante la entrevista en AM 930 NATIVA, recibimos en producción un llamado de una señora Mabel de Tablada, que dice ¿qué herramienta le podemos dar los padres? Y para aconsejar a nuestros chicos. Muchas veces no solo se naturaliza el bullying, sino que se ignora lo que el niño está viviendo. ¿Pasa esto, no?, le preguntamos al psicólogo.

“ESTAMOS NATURALIZANDO LA VIOLENCIA”

–Totalmente, totalmente. Lo que tenemos que hacer los padres es justamente el eje principal: los cambios de humor o de comportamiento es cuando uno empieza a tratar el problema. Es importante hablarlo, encontrarlo y tratar de buscar una causa, porque todo sucede por algo ¿no? Entonces, para mantener la calma, justamente lo que necesita es esta “escucha empática”. Escucha lo que tenga que decir es siempre confiando, en que lo que cuenta es la verdad, porque a veces ese hecho no puede ser o no queremos tener que devolverle el golpe. Justamente no, esto es lo último que hay que hacer: devolver la actitud agresiva. Nosotros como psicólogos propiciamos ignorar este tipo de causa porque si no, refuerza esa clase de conductas del acosador.

Sobre este delicado tema, le comentamos a Dauría: “De lo de lo mucho que hemos conversado sobre estos temas y además de tu actividad, comercial en San Justo, recuerdo que muchas veces he visto inclusive películas y casos que en clubes, en escuelas secundarias se daba esto mucho entre varones, llegando a casos agresivos, digo de bullying.

“Y esto sin hablar de esto tan terrible que está pasando con el juicio del tremendo asesinato de Fernando Báez Sosa. Creo que ha sido el máximo del bullying agredir a un muchacho y hasta llegar a matarlo entre ocho”, menciono.

Dice Dauría sobre esto: “En muchos casos las últimas palabras que dicen las víctimas son: “yo no hice nada, no hice nada ¿por qué me hacen esto cuando yo no hice nada? O sea, como si tuviera que justificar la violencia por algo. La violencia nunca es en ningún caso justificable, nunca es una vía de comunicación con el otro. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en la cual se ve permanentemente en el tránsito o en la cola de un banco. En un hincha de un club.. Estamos naturalizando ciertas cuestiones que tienen que ver con la violencia, como si fuera algo gracioso”.

Y dice también: “cuando hay personas con mucho traumatismo físico, que deja de poder caminar correctamente y que deja de poder tener una movilidad adecuada a partir de peleas, riñas en la calle que son totalmente evitables con gente desconocida que no tiene sentido, la lucha sin sentido. ¿Porque como decís, cuál es el sentido? Ninguno.

BULLYING POR EL COLOR DE LA PIEL O LA NACIONALIDAD

–Me estoy acordando ahora por el tema del color de piel o la nacionalidad. ¿Viste que es muy común?

–Es que generalmente acá una de las cuestiones del eje del bullying es la ausencia, no solamente patria, sino ausencia de entender la diversidad: o es muy blanco o muy rubio, o muy morocho; o habla otro idioma o es de otra comunidad Entonces es ésa diferencia en la cual nosotros tenemos que tener la posibilidad justamente de integrarlo. Lo que se hace justamente se siente, se margina, se separa. Entonces aparece siempre un elemento: porque es más gordito, o es más flaco, porque camina mal o come mucho Siempre aparece una cualidad diferente que es ese factor donde se lo ataca, se ataca al otro.

PSICOLOGÍA FAMILIAR EXISTENCIAL

–Daniel, gracias por esto. Me parece bueno entrar en estos temas que vamos a ir desarrollando contigo como Licenciado en Psicología Familiar Existencial. ¿Y por qué esa definición de tu especialización?

–Porque hay mucha crisis justamente que tienen que ver con eso, con la existencia. A veces uno se encuentra que no sabe qué hacer con lo que tiene, que es la vida con el tiempo ¿no? Y lo malgasta y genera a veces consecuencias negativas, con la salud. Entonces a veces creemos que tenemos un derecho a despertarnos mañana. Y a veces te diría que es existencialismo, que es una corriente psicológica y filosófica. Entonces sí para tener lo más precioso que tenés en tu mano en la vida, lo que viene hacer bien para uno y bien para el otro, nos comenta. ¿

Y completa Dauría: “Esta cuestión, por eso la rama que a mí me cautiva no me atrapa. Es esta en la cual se plantea la cuestión de la existencia, la psicología como la existencia y encontrarle un sentido y un propósito como es el caso tuyo, que sos un periodista, que te la pasas comunicando ésta cuestión de comunicar y siempre estar preocupado por aquellas cosas que suceden no solamente a nivel de matanza, sino a nivel de la provincia y de la Nación, ¿no?