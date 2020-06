DANIEL TRONCOSO – “CON LA CRISIS QUE TENEMOS, HAY QUE VALORAR ESTOS BONOS”

TRES BONOS DE 4000 PESOS

“Estamos atrasados en los salarios, es conocido desde hace meses y esta vez pudimos lograr estos acuerdos en la mesa de diálogo en la que estábamos trabajando con Daniel Barrera, la CGT y las 62 Organizaciones y el Director General de Trabajo, Darío Butera. El refuerzo del suministro de los insumos y el control de la distribución en los distintos lugares donde los compañeros están enfrentando esta pandemia, forma parte del trabajo”, comenzó diciendo Troncoso.

–¿Pero hubo algún arreglo salarial que es lo que preocupa y mucho a los trabajadores?

–Se van a otorgar tres bonos de 4000 pesos cada uno a pagar a fin de junio, julio y agosto, para reforzar el bolsillo de los compañeros. En la crisis que estamos viviendo hay que valorarlos y mucho. No van a tener descuentos de ningún tipoDe lo mucho que trabajamos con los compañeros municipales llegamos a este acuerdo. Nosotros podemos hacer un análisis de lo que vemos a nuestro alrededor y no es mirar hacia abajo. Pero hay sectores del trabajo privado que pueden cobrar el sueldo en dos partes y lo mismo con el aguinaldo. O no cobrarlo. Lo mismo con las suspensiones y despidos, situaciones dramáticas.

«No podemos decir que estamos contentos porque se está viviendo es una situación muy compleja y nos hubiese gustado discutir paritarias como corresponde, pero valoramos el refuerzo”.

ESPINOZA: “SIN PARITARIAS HASTA FIN DE AÑO”