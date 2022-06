De futbolista a dueño de una hamburguesería: el exLafe que se reinventó tras colgar los botines

Nacido y criado en Villa Dorrego, La Matanza, empezó en baby fútbol en la sociedad de fomento del barrio y continuó su carrera de inferiores en San Lorenzo de Almagro, donde llegó hasta la Reserva. Después, su pasión lo llevó a jugar a otras tierras y anduvo por Ecuador, Puerto Rico y Montenegro, donde el edificio en el que vivía todavía tenía impactos de balas de la guerra. También corrió detrás de la pelota en distintos equipos de Argentina, entre ellos, Deportivo Laferrere, en tres ciclos.

En su última etapa en el Verde, en 2018, el delantero sufrió cinco desgarros en la misma temporada y, cuando tenía que renovar el contrato, eso no ocurrió y se quedó libre. Mientras buscaba club, comenzó a hacer el curso de técnico y armó una escuelita de fútbol, porque quería seguir ligado a la pelota, con sus encantos y desencantos. “Yo quería seguir jugando, porque sentía que podía, pero buscaba otras alternativas porque deseaba que mi futuro estuviera vinculado con el deporte, pero bueno, me convertí en esto…”, le dice Diego a El1 Digital, sentado en una mesa en el patio de comidas del Catán Shopping y a metros de uno de sus locales Morfi Burger.

Al no poder arreglar con ninguna institución para continuar con su carrera deportiva, el matancero encontró una salida económica para paliar el día a día. “Toda mi vida jugué al fútbol. Había puesto un local de ropa en un momento, pero siempre viví del fútbol. Cuando había jugado en Santiago del Estero, veía que había muchas hamburgueserías, entonces le comenté a mi viejo, que tiene un kiosco en Dorrego, y me dijo que me ponga a vender en la puerta. No tenía un peso, así que me prestaron una plancha, me dieron la carne a pagar y puse un puesto de panchos y hamburguesas. Como es un lugar muy transitado, que está la plaza y hay muchos comercios, vendíamos bien”, relata.

“Cuando nos empezó a ir bien, decidimos poner un local y justo vino la pandemia. Teníamos que seguir laburando, así que tomaba pedidos y los llevaba. Empecé con diez, después 20, 30, 40 y llegó un momento que no podía más, así que vino un delivery a ayudarme y yo me quedaba en la cocina”, cuenta el atacante convertido en parrillero.

Pero el negocio se fue expandiendo, el público aceptaba el sabor de los medallones de carne (“Es una receta familiar, je”) y Jaime no gambeteó la situación, sino que encaró para adelante… “La gente nos empezó a conocer y nos felicitaba por lo que les ofrecíamos, y también nos pedían que llegáramos a Catán. Buscamos un local y encontramos uno a media cuadra de la plaza de Catán, y seguíamos con la misma metodología; tomábamos los pedidos y los llevábamos, porque seguía todo cerrado. Fue un éxito, la gente nos elegía y cada vez eran más. Y pasó lo mismo en Laferrere. En diciembre, cuando se empezó a abrir un poco todo, sin darnos cuenta teníamos tres locales”.

Con la familia y amigos como sostén, el quincho de la casa del padre se convirtió en un depósito de hamburguesas (“Había frezeers por todos lados”, recuerda), panes y aderezos, por lo que el emprendedor buscó un depósito para que funcionara como centro de distribución. “Unos amigos de una inmobiliaria me consiguieron uno de 400 metros cuadrados, en Barrio Independencia, donde además abrimos nuestro cuarto local. Ahí preparamos todo; lavamos la lechuga, cortamos las cebollas y la panceta, y abastecemos a todos los locales. Las hamburguesas ya están industrializadas, pero con nuestra receta, y tenemos proveedores de todo lo demás”, comenta.

El Morfi Burger de Catán tiene apenas dos semanas y allí se lo puede encontrar de lunes a lunes con parte de sus 50 empleados. “Creo que somos bendecidos y afortunados de poder estar acá. Más allá del trabajo, que nos costó en el arranque y que hoy nos cuesta, queremos seguir creciendo y mejorando. Si pudimos armar todo esto sin nada, creemos que estamos para más y no hay techo. Estamos convencidos de eso”, indica.

¿Qué proyecciones tenés?