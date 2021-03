Denuncian incumplimientos de protocolos contra el COVID–19 en escuelas privadas del Distrito

Así lo difundió el SADOP de La Matanza, que acercó las denuncias a la Dirección de Educación de Gestión Privada bonaerense. Por el momento, serían “más de diez” los establecimientos privados infractores en el Partido. Asimismo, marcaron que ya se aislaron grupos en colegios ubicados en los tres cordones distritales por ser contactos estrechos de supuestos casos positivos.

Desde la seccional matancera del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), difundieron este jueves que acercaron una serie de denuncias a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) bonaerense raíz de que “más de diez” escuelas privadas ubicadas en el Distrito habrían incumplido parte de la normativa vigente dispuesta para un regreso seguro a las aulas frente al contexto de pandemia.

Así, en diálogo con Radio Universidad, la secretaria general del SADOP La Matanza, Nancy Romero, explicó: “Hemos acercado una serie de denuncias ante la DIEGEP -el organismo estatal de control encargado de supervisar a las escuelas de gestión privada- (sobre) más de diez escuelas, donde están incumpliendo algunas cuestiones relacionadas con el Plan Jurisdiccional y de las normativas vigentes con respecto a la presencialidad segura”.

En relación a los incumplimientos denunciados, Romero detalló: “Entre las denuncias, se encuentran la no entrega de elementos de bioseguridad al personal. Hay escuelas que no tienen paga la ART, que es el seguro para el trabajador. Nos han dicho que en estos agrupamientos no se estarían dando las condiciones que marca el Plan Jurisdiccional, que es un metro y medio de distancia entre alumnos y de dos metros entre la docente y el primer alumno, o el primer banco. Como que hay una superpoblación aúlica ahí”.

“Nos dicen, también, que el distanciamiento no está, que por ahí los recreos no los hacen en el patio, sino en el aula. O sea que, allí, tampoco hay una ventilación”, enumeró Romero. Respecto a los casos positivos que habría, señaló que aun no tienen cifras de contagios confirmados, pero admitió que ya se aislaron grupos de docentes y alumnos “en los tres cordones” del Distrito.

De esta manera, la secretaria general del SADOP La Matanza reconoció: “Casos concretos, de números, no te puedo dar. Sí te puedo dar esto de que han aislado grupos, docentes y alumnos en los tres cordones… en estos agrupamientos que se están gestionando, nos han llegado por ahí algunos casos de COVID-19 de algunos docentes y alumnos. Entonces, esos agrupamientos se han tenido que aislar. Y pasó tanto en González Catán como en Ramos Mejía y Laferrere. Esto sigue pasando y hay que seguir cuidándose».

“Así que esto no es una cuestión de localía, sino que, en el afán de volver a la presencialidad, algunos propietarios de las escuelas no están cumpliendo efectivamente con todos los protocolos y con los acuerdos que se necesitan para darles tranquilidad a las familias. Hay que tener en cuenta que un caso sospechoso puede propagar el virus. Por eso, es importante seguir cuidándonos y tener en cuenta las características del protocolo que lleva a cabo cada una las instituciones”, señaló Romero.

Mensaje a los padres

Por último, Romero también dejó un mensaje dirigido, especialmente, a los padres de los alumnos: “Si tenemos dudas o sospechas de algo, tenemos que comunicarnos con la DIEGEP, porque las escuelas deberían presentar a las familias cuál es el protocolo que ha sido firmado. Es una declaración jurada donde el empleador indica que su escuela está en condiciones, con un montón de ítems que tienen que elaborar y corroborar, como la limpieza de las aulas, de los elementos que hay en la escuela cada vez que se cambia de docente”.

“Hay muchas cuestiones a tener en cuenta y, como padre, uno debe estar atento a eso, tiene que ser algo público. No se tiene que esconder nada, porque, si es para la seguridad de la comunidad educativa, se tiene que mostrar”, concluyó.