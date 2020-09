Denuncian robos a pasajeros en las inmediaciones del Metrobus de San Justo

El miércoles hubo, al menos, dos robos. Sin embargo, vecinos denuncian que los ilícitos se reiteran todos los días.

Un grupo de entre seis y diez arrebatadores merodean las paradas del Metrobus en San Justo. Caminan entre la gente y, cuando menos lo imaginan, se suben a los colectivos, sustraen las pertenencias de los pasajeros y se dan a la fuga. “Se manejan con total impunidad”, protestan los vecinos, cansados de los delincuentes.

En diálogo con El1 Digital, Victoria, una vecina que sufrió un intento de robo en una unidad de la línea 378, de la empresa Almafuerte, contó que los ladrones están a la expectativa de sus víctimas. “Iba a subir al colectivo, no me había dado cuenta de que había subido esta gente, y veo que baja uno con un celular en la mano; en ese momento, vi a una de las chicas que siempre está con ellos y atina a querer sacarme el bolso, me empieza a patear y, de atrás me patea otro tipo… nadie hizo nada, y no pudieron sacármelo”, relató.

En esta línea, la frentista aseguró que actúan de manera veloz. “Encima, ahora, que se sube por la puerta trasera, ascienden y van al voleo y, al que encuentran que está dormido o no se da cuenta, le sacan la mochila automáticamente o el celular. Y, cuando tienen la posibilidad, bajan y cruzan la Ruta N° 3 para el lado de Arieta, se sacan el buzo y se lo cambian para que no los identifiquen”, apuntó.

“En mi caso, ocurrió a las cinco de la mañana y me podría haber pasado cualquier cosa. No sé si me tiraban del colectivo, tenían una navaja, me apuñalaban, no sé, pero nadie hace nada y se manejan con total impunidad. Como pude, subí al colectivo y le reclamé al colectivero y me dijo que pasa todos los días… pero, bueno, llamé al 911 para denunciar”, lamentó.