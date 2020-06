«Depende de nosotros que los contagios no crezcan más», el mensaje del Presidente tras la extensión de la cuarentena

Alberto Fernández advirtió que la cantidad de casos «creció muchísimo» en las últimas dos semanas y reconoció que, aun, no se sabe si Argentina llegó al pico de la pandemia «o si puede ser peor», por lo que llamó a la responsabilidad social para que la situación no se desborde. Además, explicó por qué la nueva fase del aislamiento se extenderá por tres semanas.

Luego del anuncio que encabezó en la noche del jueves para extender el aislamiento obligatorio en el AMBA y en otras pocas regiones del país con circulación comunitaria de coronavirus y pasar a una nueva etapa de mayor flexibilización en el 85 por ciento del territorio nacional restante, el Presidente, Alberto Fernández, hizo, este viernes, un llamado a la responsabilidad social para contener la pandemia. «Que los contagios no crezcan más, depende de cada uno de nosotros», planteó, antes de emprender su recorrida por las provincias de La Pampa y Neuquén.

Con respecto al estado de la pandemia en Argentina, Fernández volvió a ponderar el impacto de la cuarentena implementada en su etapa temprana porque «permitió evitar la circulación del virus en el 85 por ciento del país» y preparar el sistema sanitario para el eventual pico. No obstante, advirtió que, en el marco del crecimiento sostenido de casos que se viene verificando, especialmente, en el AMBA, todavía se desconoce si la situación podría empeorar aun más. «No estoy seguro si tocamos el pico o si esto puede ser mayor», reconoció.

«Desde hace dos semanas, cuando ocurrió lo de la Villa 31, tenemos 900 contagios diarios: la mitad ocurre en la Ciudad y la otra mitad, en el Gran Buenos Aires. No sé si estamos en el pico porque ahora hay cierto amesetamiento y puede ser que crezca un poco más. Lo que sí es verdad es que, desde el 21 de mayo hasta hoy, pasamos de 200 contagios diarios a 900», graficó, en un llamado a evitar el relajamiento social luego de más de dos meses de cuarentena, y en momentos en que, en la mayoría del país, la actividad se acerca, lentamente, hacia la normalidad.

Fernández explicó, también, por qué esta renovación de la cuarentena se dio por tres semanas y se extenderá hasta el 28 de junio, a diferencia de las fases previas, que se renovaron cada 15 días. «Intentamos ir ordenando todo esto y no estar cada dos semanas revisando. Estamos seguros de que, en dos semanas, vamos a estar discutiendo las mismas cosas que ahora. Lo hacemos para organizarnos con más tiempo. La Argentina es algo más que Buenos Aires y el AMBA y, con el 85 por ciento del país con la posibilidad de transitar, no hace caso revisar cada 15 días”, analizó.

Por eso, rechazó las críticas de quienes plantean que se «enamoró de la cuarentena». «Cuando lo dicen, me asombro. Es lo último que me hubiera gustado enfrentar en mi Presidencia. De ningún modo estoy enamorado de la cuarentena, pero la pandemia ha traído un problema muy serio a toda la economía mundial y, quienes no han hecho cuarentena, han tenido resultados económicos iguales o peores a quienes la hicimos. Pensar que el problema es la cuarentena es un zoncera», apuntó.

“Hay que entender que la capacidad de contagio que tiene el virus es impresionante y tenemos que ser conscientes de eso. La cuarentena sirvió para que no ocurriera lo que pasó en otros países: que los médicos elegían quién vivía y quién no. Acá, todos están en condiciones de ser atendidos y tenemos los respiradores necesarios para atender el peor pico de la pandemia. Hasta el día de hoy, la ocupación de camas es muy baja. En la Ciudad de Buenos Aires, el lugar de mayor concentración del problema, solo el 30 por ciento de las camas están ocupadas», detalló.

«Estoy seguro de que si seguimos en este ritmo, todos van a tener la atención que corresponde, absolutamente todos», resumió el Presidente.