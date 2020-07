Desacuerdo en una reunión entre el Municipio y Bomberos: «Si el viernes no hay solución, ponemos en venta el cuartel nuevamente»

Autoridades del gabinete se reunieron con integrantes de la institución para evaluar la posibilidad de reequipar a los 223 bomberos que trabajan en los seis cuarteles del Distrito y sancionar una ordenanza que les otorgue un financiamiento en base a impuestos municipales. «Pese al compromiso que había asumido el intendente, todo volvió a foja cero porque nos dicen que es inviable y no están los fondos», lamentaron.

La nueva reunión que, este lunes, en el marco de la mesa de diálogo que se conformó entre la Nación, la Provincia y el Municipio para rescatar a los Bomberos Voluntarios de La Matanza de la compleja situación que atraviesa por la deuda de 130 millones de pesos que acumula por distintas obligaciones con la AFIP y otros organismos, terminó en un fuerte desacuerdo con las autoridades comunales que se trasladaron hacia el Cuartel Central, ubicado en Ramos Mejía. El inmueble de la calle Suipacha al 100, que la institución había decidido sacar de la venta el 4 de julio como gesto de buena voluntad en las negociaciones, podría volver a tener el cartel de venta en su frente esta misma semana si no hay novedades en el corto plazo.

«Parece que el intendente (Fernando Espinoza) no se dio cuenta del estado de las cuentas municipales porque, ahora, nos dicen que, si bien tiene la voluntad de ayudarnos, no va a poder cumplir con equipar con los 223 bomberos ni con la ordenanza que nos prometió en la reunión que tuvimos el 2 de julio. Quedaron en darnos una respuesta de acá al viernes, pero, si eso no sucede, vamos a poner el cuartel en venta nuevamente. Es muy triste, pero es la realidad», aseguró a El1 Digitalel presidente de Bomberos Voluntarios, Gustavo Cid, sobre el encuentro que mantuvo con el secretario de Gobierno, Gustavo Dutto; el vicejefe de Gabinete, Daniel Barrera; y el secretario de Economía y Hacienda, Marcelo Giampaoli.

«La idea de este encuentro era darle una continuidad a la primera reunión sobre lo que hablamos con el intendente oportunamente. Él se había comprometido a equipar a nuestros 223 compañeros de manera inmediata y a dar lugar a la sanción de la ordenanza que promovemos para que podamos tener un financiamiento constante que nos permita mantenernos. Pero todo volvió a foja cero porque nos dicen que los fondos no están y la ordenanza es políticamente inviable, cuando tienen la mayoría en el Concejo. Es una sorpresa, porque esperábamos que cumplieran con su palabra como hicimos nosotros cuando sacamos de venta el cuartel pero, evidentemente, no va a ser así», agregó Cid sobre los resultados de esta nueva reunión, de la que también participaron dos técnicos del Ministerio de Seguridad nacional, en representación de la Dirección de Bomberos Voluntarios, y tres autoridades del Sistema Nacional de Bomberos.

Cabe recordar que, luego de que Bomberos pusiera su histórico Cuartel Central en venta y la noticia tomara trascendencia nacional, se conformó esta mesa de trabajo entre los tres niveles del Estado, a partir de la cual el oficialismo presentó un proyecto de ley en el Congreso nacional para condonarles la deuda con la AFIP y la ANSeS; Nación se comprometió a adelantarles un subsidio nacional para cooperar con su reequipamiento; y Provincia, a evaluar una modificación en el modo en que distribuye el subsidio que entrega a los cuerpos de bomberos de los 135 distritos para que el criterio de reparto se base en la cantidad de habitantes de los municipios que cada institución debe atender.

Pero para Cid y sus pares, la «llave» para destrabar el conflicto consiste en el reequipamiento de los 223 efectivos que se desempeñan en los seis cuarteles locales, lo que demandará una inversión de 440.000 dólares, y en la sanción de una nueva ordenanza municipal que les permita recibir un aporte en base a un porcentaje de la recaudación municipal que surge de la Tasa de Servicios Generales y de las habilitaciones de industrias y comercios. Con el objetivo de discutir esas alternativas, se desarrolló la reunión de este lunes, en base al compromiso que, según asegura Cid, Espinoza asumió a principios de mes.

«Ellos sabían el costo y el presupuesto de lo que necesitamos para que nuestros compañeros tengan equipos nuevos y salgan a cubrir los servicios sin poner en riesgo sus vidas. Cuando necesitaron minimizar el costo mediático y en la comunidad de lo que implicaba vender el Cuartel Central, nos pidieron bajar el cartel para que todos pensaran que el problema se había solucionado, pero estamos peor que antes. Ya pasaron 20 días, seguimos generando deudas y nuestros bomberos siguen saliendo desprotegidos. La decisión política es de él y, si bien la Nación y la Provincia están haciendo un esfuerzo para hacer un aporte de emergencia, el sostenimiento de la institución tiene que salir del Municipio, y eso es lo que nos están negando», apuntó Cid.

«Ellos dicen que la ordenanza no está prevista en el presupuesto de este año, pero tampoco quieren habilitar la discusión para que salga el año que viene. Los números están claros, el déficit mensual que tenemos de tres millones de pesos no se arregla más que con fondos. Ellos no ofrecen alternativas, nos hicieron sacar de venta el inmueble, solucionaron el problema mediático, nos aportaron cuatro cubiertas y doce baterías para las autobombas y hasta ahí llegó la ayuda. No podemos seguir esperando. Cada día que pasa, nos seguimos hundiendo. Esta es una crisis terminal», advirtió en la misma sintonía.

Ahora, de acuerdo a lo dialogado este lunes, el gabinete municipal explorará nuevas alternativas para retomar el diálogo antes de que finalice la semana. «Se comprometieron a una respuesta antes del viernes, pero, si no hay una alternativa viable, ponemos de nuevo el cartel de venta», reiteró el presidente de la institución matancera.