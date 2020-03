Desde DEUCO, piden que no haya “aumentos en las tarifas de energía eléctrica en todo 2020”

El titular del organismo de defensa de consumidores, Pedro Bussetti, realizó el reclamo debido a que “las familias no resisten ningún aumento de tarifas”. “El Gobierno anterior aumentó las tarifas eléctricas un 3.000 por ciento, generando que 2.300 familias se queden sin luz por no poder pagarla en 2019 y que otras miles se endeudaran”, aseguró.

Días atrás, trascendió que el Gobierno nacional modificaría el costo de la generación eléctrica, lo que produciría una reducción de gasto para el Estado de 300 millones de dólares anuales, según pronosticaron desde entidades de usuarios y consumidores. En la gestión macrista, los tarifazos en los servicios básicos se habían convertido en motivo de cierre de PyMEs y fábricas.

En diálogo con Radio Universidad, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, se refirió al tema y expresó que “había un mecanismo de pago generado por el Gobierno anterior, con productoras de energía eléctrica que no producían y cobraban igual; por lo tanto, el costo de la generación se reduciría entre cuatro y cinco dólares por megavatio”.

“Para pesificar esos costos, hay que multiplicarlos por el valor del dólar, que, hoy, está en unos 63 pesos, con lo que se estaría produciendo una modificación del costo de la generación de la energía eléctrica”, agregó, aunque señaló que “hacen falta más datos que se expliquen desde la Secretaría de Energía”.

“Las familias no resisten más aumentos”

Con respecto a los tarifazos en los servicios básicos implementados durante la gestión de Cambiemos, Bussetti afirmó que “se aumentaron las tarifas eléctricas un 3.000 por ciento, generando que 2.300 familias se queden sin luz por no poder pagarla en 2019 y que otras miles se endeudaran, según datos del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE)”. “Esto generó extraordinarias rentabilidades a las empresas, por lo que decimos que no debe haber aumentos en las tarifas de energía eléctrica en todo 2020, porque las familias, las PyMEs y los comerciantes no resisten más”, aseguró.

Por otro lado, el titular de DEUCO denunció que “el ENRE está acéfalo, porque renunció su director”. “Se han acumulado 40.000 reclamos de usuarios, que están retenidos e impedidos de resolverse desde que el Gobierno anterior redujo la cantidad de personas que atendía los reclamos”.

Por ello, Bussetti reclamó que “el ENRE se normalice rápidamente y, luego, hay que descentralizarlo hacia los distritos que componen la concesión de Edenor y Edesur, así los vecinos de cada localidad no tienen que dirigirse a un lugar lejano para hacer su reclamo”. “Pedimos a la Secretaría de Energía que designe a un interventor para regularizar la situación”, concluyó.