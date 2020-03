Desde el SEOCA Zona Oeste, piden que se garanticen las medidas de prevención para los trabajadores

El sindicato de Comercio reclama que se aplique el protocolo de seguridad para los empleados. Principalmente, piden orden en el ingreso y egreso de los clientes y la provisión de guantes, alcohol en gel y jabón para todo el personal.

La semana pasada, el coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, desde entonces, el temor en la población creció. A eso, se sumó un importante brote del virus en el país y en otros aledaños, por lo que se incrementó la compra de guantes, alcohol en gel y otros productos relacionados.

En diálogo con El1 Digital, el titular del SEOCA Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, se refirió a la importancia de la prevención, en particular, en los empleados de comercio, que son vulnerables a poder ser contagiados por la cantidad de personas con que tratan. En ese sentido, reclamó que los empresarios del sector tomen las medidas de prevención necesarias para garantizar el protocolo de seguridad a los empleados, con el fin de “cuidar la salud de los trabajadores y sus familias”.

“Los empresarios no pueden hacer un negocio de esto y deben manejarse dentro de los protocolos que existen, con las garantías que los trabajadores tienen que tener, como mandar a la casa a aquellos que están enfermos o no obligar a hacer horas extra al que no quiere”, expresó, y enfatizó: “Es ajustarse a la ley”.

Principalmente, desde el SEOCA, se refieren a la provisión de guantes, alcohol en gel y jabón para todo el personal, así como a ordenar y organizar el ingreso y acceso de los clientes y prohibir el ingreso de aquellos que no respetan las medidas de prevención necesarias. “Existe un protocolo en un momento de angustia sanitaria que tiene aprisionados a los argentinos”, concluyó.