Desde la CGT Matanza plantearon que “muchos estarían ávidos de que el movimiento obrero se disgregue”

En esa línea, expresó que “es bueno que existan planteos distintos” y expuso que “lo que hay que debatir son las formas para llegar a los objetivos” y esa discusión “debe ser dada dentro del seno de la casa de los trabajadores”. “No tenemos que trasladar nuestras posiciones internas hacia el exterior”, insistió.

“Muchos estarían expectantes de que el movimiento obrero estuviera dividido y otros tantos satisfechos si la central se desgranara por equiparar esta lucha de poderes que es la inflación y los salarios”, subrayó Ludueña y agregó que su deseo es mantener la unidad “para dar pelea y acompañar acciones políticas que hagan crecer a la Argentina”.

Asimismo, se mostró de acuerdo con los planteos de Pablo Moyano y destacó: “¿Cómo no lo vamos a acompañar cuando dice que el salario mínimo vital y móvil no alcanza para alimentar a nuestros jubilados y pensionados?”. “Decir que los trabajadores no están ganado lo correcto, no es ilógico”, sumó y cerró: “Hay un sector que sigue sin pagar el salario ideal”.