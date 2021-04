Desde la FEM, estiman que las ventas minoristas se desplomaron más de 60 por ciento en 2020

El presidente de la Federación Empresaria La Matanza, Claudio Pugliese, indicó que, durante el año pasado, “se notó la falta de insumos y de productos y se cortó la cadena de pagos”. Además, adelantó que presentarán un reclamo al Municipio para la eximición de los impuestos de Publicidad y Propaganda y de Seguridad e Higiene en los meses en que no se trabajó.

El 2020 fue un año para el olvido para casi todo el espectro económico, pero, principalmente, para el sector comercial. Porque, con la implementación del aislamiento social por el coronavirus, algunos rubros estuvieron sin poder trabajar durante siete meses y otros, como los salones de fiestas, debieron reconvertirse, en su mayoría, para subsistir. En diálogo con El1 Digital, el presidente de la Federación Empresaria La Matanza (FEM), Claudio Pugliese, dio cuenta del impacto de la crisis en el sector: “En el segundo semestre, se recuperó un poco, pero, en el primero, se la pasó mal en rubros como indumentaria, gastronomía y turismo. Alimentos, construcción y electrodomésticos tuvieron movimiento”.

“En los primeros meses, se notó la falta de insumos y de productos. Cuando empezó a funcionar el sector, en el segundo semestre, quedaban pocos clientes en actividad por la ruptura de la cadena de pagos, lo que marcó bastante al comercio porque la industria no podía solventar la falta de pago”, aseguró, y agregó que, “a fin de año, la cosa se fue normalizando”.

Además, diferenció a los rubros que tuvieron un poco más de movimiento de los que no pudieron retomar su producción durante varios meses: “En aquellos que tuvieron actividad, las caídas en las ventas fueron de más del 60 por ciento”. “El año pasado estuvo perdido, no fue bueno para nada”, sostuvo. Con respecto al inicio de este año, mencionó que, “en el primer mes, la actividad estuvo pareja, pero, en marzo, la caída fue importantísima y va a ser histórica en todos los rubros, incluyendo construcción y electrodomésticos”. No obstante, se mostró optimista: “Esperamos que se recupere hacia mayo, con los aumentos por paritarias, y la vacuna, lo que normalizaría algo”.

Reclamo al Municipio

Por otra parte, Pugliese adelantó que, desde la FEM, se hará un pedido a las autoridades municipales por el pago de las tasas, que llegaron normalmente en los meses en que los comercios estuvieron sin poder trabajar por el aislamiento social por el COVID-19. Desde el Municipio, se ofreció un plan con facilidades de pago. “Vamos a presentar un reclamo por la eximición de los impuestos de Publicidad y Propaganda y de Seguridad e Higiene, según los rubros, porque el cierre fue forzoso”, indicó, y concluyó: “Estimamos que será de marzo a octubre, los meses en que no se trabajó. Ya debería haber salido una resolución al respecto, porque muchos comercios se endeudaron y otros quebraron”.