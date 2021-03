Desde la seccional Matanza reclaman una mejora real al salario de los metalúrgicos

Hugo Melo pide que se desdoblen las paritarias y se discuta cada tres o seis meses.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de La Matanza, Hugo Melo, reclamó que la negociación paritaria de los trabajadores se discuta cada tres o seis meses y que se terminen los acuerdos salariales anuales ya que con el paso del tiempo el incremento se ve absorbidos por los índices inflacionarios.

Este mes se discuten los términos salariales de los trabajadores del sector y el dirigente matancero asegura que «hay que generar un cambio en la discusión porque de esa forma no hay un beneficio real para los trabajadores, finalmente los compañeros terminan con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Los salarios no se pudieron mejorar por que las negociaciones no fueron positivas durante todos estos años».

En ese sentido Melo sostuvo que «nuestra paritaria va de abril a abril, el año pasado hubo una negociación diferente que terminó cerrandose el 1 de enero y que terminó en un 39,6 por ciento trimestral y por eso estamos convencidos desde nuestra seccional que en esta negociación debe

riamos tener un acuerdo diferente, es momento de cambiar la forma de defender el salario de los trabajadores, es necesario achicar los plazos de negociación con las cámaras empresarias, no podemos tener un acuerdo a 12 meses porque terminamos corrtiendo detrás de la inflación».

El referente metalúrgico de La Matanza insistió en la necesidad de «tener la posibilidad de discutir los salarios cada tres meses o cada seis meses, para sortear esa brecha que se genera entre el salario y el valor de la canasta básica y así poder mejorar el poder adquisitivo de los compañeros. Los metalúrgicos tenemos el IMG (Ingreso Mínimo Garantizado), nadie puede estar por debajo de ese monto, son 44 mil pesos, pero hay una diferencia enorme con la canasta básica que hoy es de 56 mil pesos, casi un 30 por ciento de diferencia, sería bueno que nuestra organización a nivel nacional cuando haga esta negociación al menos logre equipararl el ingrso mínimo con la canasta básica».

También advirtió que «el aumento salarial se tiene que dar en un mayor porcentaje porque si logramos que un trabajador tenga un salario mínimo de 56 mil pesos en bruto cuando se le apliquen los descuentos igual estaría con un salario por debajo del nivel de la canasta básica, mientras las industrias están creciendo permanentemente y mientras los empresarios van ganando más dinero los trabajadores se van empobreciendo masivamente con estos niveles salariales nunca vistos en la historia de nuestro gremio».

Además Melo fue contundente: «hay que hacer un profundo análisis de los salarios y buscar la manera deequiparar o superar la canasta básica para poder vivir dignamente, hay que lograr que el poder adquisitivo de los compañeros no sea devorado por la inflación. tiene que haber una nergociación paritaria más a corto plazo y poder sentarse a la mesa varias veces al año, con un mecanismo trimestral o semestral pero lo que sabemos con seguridad es que un acuerdo anual ya no puede continuar, en esto coincidimos desde la comisión directiva de la UOM de La Matanza con los todos los delegados y con los compañeros en las fábricas, esta es la úioca forna de comenzar a recuperar el salario que fuimos perdiendo durante los últimos años».

Recordando los últimos años de acuerdos salariales de la UOMRA señaló que «las negociaciónnes no fueron positivas, fueron más para atrás que para adelante, pasamos de ser un gremio de referencia en materia paritaria a ser el furgón de cola de los trabajadores argentinos, frente a dirigentes de otras organizaciones que sí supieron defender el ingreso de los compañeros. No hay que olvidarse que mejorando el poder adquisitivo de los compañeros se mejora la economía en general, mejoramos también los servicios de la obra social y los beneficios que otorga el sindicato».

Por último aseguró que «las diferencias que planteamos no son en contra de la organización, son a favor de los trabajadores y a favor de nuestra organización porque conjuntamente con la mejora del salario y de las familias de los trabajadores también estaremos mejorando los servicios sociales y gremiales, nosotros no compartimos los resultados de las negociaciones desde hace varios años porque no dieron los resultados que esperaban los compañeros en las fábricas que ven como un bono que no es incorporado al salario es solo un paliativo» En cada negociación de la UOM los únicos que ganan son los empresarios porque los trabajadores ven que los sueldos se van cada año más para abajo».