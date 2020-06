Desde Provincia, aclararon que en el Conurbano no habrá «apertura de la cuarentena» y pidieron «prudencia» a los intendentes

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, adelantó que los cambios en los distritos del AMBA serán mínimos y salió al cruce de los jefes comunales de Juntos por el Cambio que le exigen al Gobernador, Axel Kicillof, una mayor «autonomía» para administrar el aislamiento.

Ante la expectativa por el anuncio presidencial de este jueves, con el que se conocerán los detalles de la próxima fase de la cuarentena en el AMBA, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, remarcó esta mañana que, en la Provincia, hay «un crecimiento en la circulación del virus», por lo que anticipó que «el primero, segundo y tercer cordón del Conurbano no van a tener una apertura de la cuarentena».

Si bien el Gobernador, Axel Kicillof, ya había adelantado anoche que, por el aumento de la tasa de contagios, no se esperan grandes cambios en los 40 distritos que integran el AMBA junto a la Ciudad de Buenos Aires, hay una tensión latente con los intendentes de Juntos por el Cambio, dado que más de 50 alcaldes, incluidos los de distritos del Conurbano, como Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López, le demandaron al Gobernador mayor «autonomía» para decidir cómo se administra la cuarentena en sus municipios. La expectativa de que la Capital Federal, gobernada por el cambiemita Horacio Rodríguez Larreta, la próxima semana entrará en un aislamiento más flexibilizado, también generó una escalada en los cuestionamientos a Kicillof.

En ese marco, García recordó que, en el interior, «casi todas las actividades comerciales y profesionales están habilitadas» y apuntó que, pese a que la situación epidemiólogica es mucho más alentadora que en el Gran Buenos Aires, la administración de la cuarentena requiere «una mirada muy atenta» porque siguen apareciendo casos positivos. Por eso, graficó que hay distritos, como Olavarría, «donde ayer se confirmaron cuatro casos y hubo 50 aislados cuando su intendente (Ezequiel Galli) era uno de los que más reclamaba apertura».

La funcionaria bonaerense, que es la encargada de hacer de nexo entre los intendentes y la Gobernación, también apuntó contra los jefes comunales que criticaron públicamente el mantenimiento de las restricciones, lo que, luego, motivó la carta conjunta de más de 50 alcaldes cambiemitas. «Los intendentes de Bahía Blanca, Olavarría, Campana, Vicente López y Tandil hicieron ayer un planteo de abrir si o sí. La Provincia tiene determinaciones que responden al decreto nacional. Hay cosas, como la actividad deportiva, que no se pueden hacer. En el interior, están habilitadas las cuestiones recreativas, como las caminatas», graficó García y le respondió, puntualmente, al intendente tandilense, Miguel Lunghi, quien había amenazado con autorizar actividades, aun sin el aval de la Provincia.

«Tandil es uno de los municipios que más actividades comerciales e industriales habilitadas tiene. Que un intendente diga que va a abrir, le den o no la habilitación, es un acto de rebeldía. Él va a tener que poner la firma en los decretos municipales que habiliten esas actividades. Esperemos que no sea tan flexible la cosa que pase lo que ocurrió en Olavarría o en Necochea, donde tenemos 460 personas aisladas producto de la celebración de un ‘baby shower'», advirtió al respecto.

«Quienes militan la anticuarentena ponen en juego la vida de las personas. Agitan y militan en función de la paralización económica cuando, en realidad, países como Brasil o Chile, que no tuvieron cuarentena anticipada, tienen miles de muertos y su actividad económica destruida», contrastó.

No obstante, la ministra de Gobierno admitió que la Provincia analiza una posible autorización de la venta de ropa, aunque «solo en comercios de proximidad y con modalidad de no ingreso al local y no probarse la ropa». «En cuanto a las demás actividades, en el Conurbano, no va a haber aperturas», insistió y agregó que el transporte público quedará reservado a los trabajadores esenciales y que el transporte interurbano seguirá limitado «porque se necesita que no se siga circulando de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia».