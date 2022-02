Desesperada búsqueda de un hombre de 50 años en González Catán

El jueves 10 de febrero, Jesús Salvador Benítez se fue de su casa de Villa Dorrego y no se sabe nada de él desde ese entonces. Sus familiares aclararon que tiene una discapacidad mental y que puede estar desorientado. El jueves 10 de febrero por la mañana, Jesús Salvador “Tito” Benítez, un hombre de 50 años, salió de su casa en el barrio de Villa Dorrego, González Catán, y aun no se sabe nada de él. “Cuando yo salí a comprar, él aprovechó y se fue. Le gusta viajar, se sube a todos los medios de transporte posibles y va y viene hasta que se da cuenta que se perdió, o no”, aseguró Carmen, sobrina del hombre extraviado, en diálogo con El1 Digital.

Carmen explicó que Benítez tiene una discapacidad mental y está medicado. Desde que ella está a su cargo, ya desapareció tres veces: “Él tiene un número de teléfono tatuado en el brazo, y gracias a eso en otras ocasiones siempre nos contactaron, pero por el momento van cuatro días sin noticias y es preocupante”, detalló Carmen, quien agregó que ya está hecha la denuncia en la Comisaría de Villa Dorrego.

“No es que suele salir y lo dejamos. Él agarra una llave, la esconde, ve una oportunidad y se escapa. Dentro de su patología, él es muy vivo, no es que dejé la puerta abierta y se escapó”, relató Carmen. Asimismo, aclaró que Benítez suele acompañarla a hacer mandados para que se disperse y que en el barrio lo conocen todos. Además, el hombre no tiene teléfono celular.

“Él es visible para la gente, camina de un lado a otro y cualquier persona que no lo conoce puede preguntarse por qué lo hace o pensar que es sospechoso. Habla solo, a veces llora y quizás no le pasa nada, pero es parte de él y de las cosas que hace”, puntualizó Carmen, además de destacar que si Benítez necesita ayuda en la calle, suele manifestarlo y señalar el tatuaje en su brazo.“Él suele tener sus crisis porque a veces no lo dejamos salir y se enoja, y ese mismo día tuvo una”, recordó Carmen. Sin embargo, describe a su familiar como “una buena persona, un poco asustadiza y puede que a veces se enoje, pero no es una persona violenta”. Igualmente, dijo que «la gente se solidariza con él en el transporte o quizás viaja en autos particulares y se termina perdiendo».

El día de su desaparición, el hombre vestía una chomba con franjas horizontales de distintos colores en el pecho y azul en la espalda, pantalón camuflado verde y ojotas negras (tipo crocs). Según Carmen, no se llevó nada y “salió con lo puesto”, además de aclarar que renguea de un pie y se nota cuando camina. “Sabe su nombre completo, los de su familia y sabe dónde vive”, finalizó.

Para aportar algún dato en la búsqueda de Jesús Salvador Benítez, contactarse con los números 1154124486 o 1137944364.