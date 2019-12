Destacan que «se redujo de manera contundente» el uso de la pirotecnia en La Matanza

Desde el Destacamento Nº1 de Bomberos Voluntarios de Tapiales señalaron que atendieron nueve siniestros menores, de los cuales ocho fueron en campos. Atribuyen la disminución del empleo de cohetes a la falta de dinero y una mayor concientización del daño que produce en niños con autismo y mascotas .

Desde el Destacamento Nº 1 de Tapiales, que tiene a su cargo varias localidades del Distritos, aseguraron que disminuyó el uso de pirotecnia en La Matanza durante los festejos de Noche Buena y Navidad. En diálogo con El1 Digital, Claudio Grammático, encargado de la institución que estuvo de guardia durante los festejos y en las horas posteriores, marcó esa disminución y la atribuyó a dos posibles factores: la falta de dinero de la gente para comprar elementos de pirotecnia caros para la economía familiar, y también una mayor concientización respecto a los daños que puede causar la pirotecnia no solo en las personas, pertenencias e inmuebles por el riesgo de incendios, sino también en las mascotas.

“Estuve de guardia todo el 24 y todo el 25. El uso de la pirotecnia se redujo, calculo, en esta primera fiesta, al menos, en un 70 por ciento. Fue contundente la disminución y la ausencia de pirotecnia”, destacó Grammático. “Hubo obviamente un poco de uso, el cual causó incendio de campos. Nosotros en la guardia de Tapiales, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, Ciudad Celina, La Tablada, Insuperable, hemos tenido nueve salidas, de las cuales ocho corresponden a fuego en campos, en terrenos, producto de la caída de pirotecnia desde algún edificio. Cae una chispita, mucho calor, pasto seco y prende”, detalló. “También tuvimos una pequeña ignición en una casa de familia, debajo de una parrilla, en Celina. Por descuido de una brasa, bajo ella había una madera, pero se extinguió con elementos menores”, especificó.

Consultado sobre los motivos de esta disminución, Grammático evaluó: “Desde que se estuvo viralizando el daño que produce la pirotecnia más allá de los incendios, con graves heridas a las personas, también hubo una concientización del daño que le produce a las mascotas. Se hizo viral el daño que le produce la pirotecnia a las mascotas, y al cuartel llegaron muchos comentarios sobre eso. Hubo gente que se acercaba, pidiendo consejos sobre qué podía hacer con las mascotas.También, gran parte fue, a mi criterio, por el tema económico. La pirotecnia está con costos muy elevados y la gente, como es de público conocimiento, está con poco dinero, más allá de que hubo una pequeña concientización”.

Alcohol al volante

Lo que sí señaló Grammático es el elevado consumo de alcohol. “Aumentó, lamentablemente, la ingesta de alcohol. Hemos tenido algunos choques, de los cuales uno, en particular, fue grande, en avenida Crovara, con una chica que no llegaba a 20 años, quien se duerme y se cae. El auto, un Suzuki Fan, quedó descontrolado, impactó en el lateral de vehículo, le impactó en el lateral, produciendo daños en ambos vehículos. Ella no sufrió daños mayores, la rescatamos con vida y fue trasladada al Policlínico de San Justo. No tuvimos registro de heridos, y en la estadística hospitalaria ha habido heridos pero muy pocos, nada grave”, resaltó.

Por otro lado, contó que “la plaza de Tapiales quedó hecha un basural de botellas, se había llenado de chicos con bebidas alcohólicas. Lo mismo pasó en la Plaza Bomberitos de Ramos Mejía. Chicos con autos, con cajas, y una cantidad excesiva de bebidas alcohólicas. Y después van manejando esos chicos, lamentablemente, porque tenían autos”, contó.