Día de la Sanidad: “La situación en los hospitales municipales empeoró y el personal se está yendo”

En medio de los reclamos por mejores salarios para los trabajadores de la Salud del Distrito, llegó esta fecha en la que los homenajeados piden que, además de ser considerados esenciales, dejen de ser “invisibles”.

Como cada 21 de septiembre, se celebra el Día de la Sanidad a nivel nacional en homenaje al trabajo que realizan a diario los empleados sanitarios. Este año, en particular, esa labor adquiere un significado especial por el contexto de pandemia y por los reclamos de mejores condiciones y salarios.

“Para este Día de la Sanidad, los reclamos continúan siendo los mismos y queremos que, por lo menos, alguien nos escuche, porque hasta ahora no hemos obtenido respuesta de nada ni de nadie”, aseguró Nelson Ramos, delegado y enfermero en el Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, a El1 Digital. “El lunes se produjo una reunión entre los sindicatos y el Ejecutivo local, como viene haciendo desde hace varios meses, pero sentimos que no hay avances”, se indignó.

“No puede ser que, después de tantos meses y tantos encuentros, todavía no se haya llegado a una solución”, enfatizó Ramos, y aseguró que la situación de los hospitales que dependen del Municipio empeoró porque son muchos los profesionales de la salud que se está yendo. “En el Germani, lamentablemente, cerró el sector de Internación de Pediatría, porque hubo muchas renuncias y esa área se quedó sin médicos”, alertó.

Por su parte, Graciela Amarilla, delegada del Hospital del Niño de San Justo, explicó: “Hoy es un día en el que se realizaron marchas, una jornada de protestas porque se conmemora el Día de la Sanidad, pero, tristemente, los trabajadores de la salud seguimos siendo esenciales y descartables”.

La delegada sindical manifestó que los trabajadores sanitarios sienten constantemente que no son escuchados. “Nos siguen invisibilizando y, en ese contexto, nosotros seguimos teniendo sueldos que son insuficientes y esto no nos permite llegar a cubrir lo que es la canasta básica”, agregó. “Es un panorama nefasto el que se vive en La Matanza respecto de la salud y no hay respuesta desde ningún lado”, concluyó Ramos.