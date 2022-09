Día del Empleado de Comercio: “Estamos felices por reencontrarnos, pero preocupados”, señalan desde el sector

Asimismo, Ludueña destacó que los trabajadores estaban “felices” por poder reencontrarse y festejar. “Podemos volver a encontrarnos a juntarnos con los recaudos necesarios y celebrar este logro que hemos hecho, que es tener un día como todo el resto de actividades y gremios del país”, afirmó.

Sin embargo, el secretario gremial les pidió a las personas que comprendan la situación y les permitan disfrutar de esta jornada. “Siempre le pedimos al público que respete este día de los trabajadores, que guarde la plata para mañana así puede gastar más”, planteó.

Por otra parte, el gremialista señaló que la mayor preocupación de los comerciantes es la inflación. “La actividad nuestra no levanta, a la gente le cuesta llegar a fin de mes, a los trabajadores les cuesta llegar a fin de mes; juntan la plata para pagar el alquiler, comprar lo básico en alimentos y no hacen un consumo de otras cosas, entonces tuvimos que adelantar la paritaria. Ahora se va a pagar el 59, 5 por ciento y dejamos la revisión para enero”, detalló.

Por esta misma línea, aseguró que disminuyó el consumo y los negocios lo sienten. “En los pequeños comercios bajó un 3,5 por ciento y en las grandes de cadenas de supermercados y mayoristas bajó un cinco por ciento. Esto muestra que la gente antes compraba diez productos en los comercios de proximidad y ahora se lleva siete, pero en las grandes cadenas se lleva cinco. Se nota que la gente no llega, además, el almacenero no vende arroz, fideos o polenta porque los entrega el Estado y en el sector se han resentido. Vemos que la industria viene con señales de levantar un poquito, pero a comercio todavía no llega”, explicó.

“En relación a la inflación, vamos a acompañar toda política que la combata y nos permita tener paritarias libres. Nosotros vamos a apoyar a todo gobierno que no atente contra el pan que ingresa al hogar de cada trabajador”, cerró.