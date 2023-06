DIA DEL PERIODISTA – DESAYUNO CON COMERCIANTES Y UN ACTO EN LA PLAZA

Aunque parezca, nunca es tarde para agradecer y recordar otros agasajos que se nos hicieron a los periodistas el 7 de junio.En esa soleada mañana (por suerte), fuimos invitados por el Centro de Comerciantes de San Justo, que preside el dinámico Daniel Dauría para disfrutar de un lindo desayuno y un rato amable con colegas. Incluso con aquéllos con los que no nos veíamos hace tiempo, por esto de la profesión misma.

“Éste es un homenaje que siempre hizo durante muchos años nuestro ex presidente, don Héctor Gabbiani. Es un orgullo para nosotros y lógico seguirlo para reconocer el trabajo de todos ustedes, en la calle y en los lugares donde se origina la noticia. Como nuestra entidad y otras de La Matanza que necesita difundir. Sin ninguna limitación y por eso ha sido un gran orgullo que ustedes estuvieran en nuestra casa”, comentó Dauría.

EL ACTO EN LA PLAZA DEL PERIODISTA

Luego, participamos del acto de todos los años, con autoridades del Municipio, organizador del mismo, representantes gremiales y de otros sectores de la vida socioeconómica de la comunidad matancera.

“Ser periodista es mucho más que difundir noticias por los medios orales, escritos y electrónicos. Es lograr llegar a las multitudes, para comunicar la verdad”, inició el joven locutor el acto en la plaza ubicada en la esquina de las calles Zapiola y Perú, de San Justo.

Entre los oradores, estuvo el colega Walter Ferreiro, recién designado Secretario Técnico de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Matanza, representando a esa casa de alto estudios

“Éste es un acto importante porque podemos recordar a los colegas que han partido pero siguen en nuestros corazones. Se fijó que el comienzo del Día del Periodista fue con la aparición de la Gaceta de Buenos Aires, dirigida por Mariano Moreno, Mucho más acá en el tiempo, se juntaron los periodistas en 1938 y allí se estableció que el 7 de junio sea efectivamente nuestros día. Hoy tal vez estamos festejando los 85 años de esa creación. Fue pasado, presente y futuro del 7 de junio”.

“Como representante de la UNLaM, me parece que es una importante institución en la formación de profesionales como la Licenciatura en Comunicación Social, la Tecnicatura Universitaria en Periodismo y últimamente la creación de otras carreras estrechamente relacionadas con el periodismo para que más jóvenes de La Matanza se formen como periodistas”, dijo Ferreiro

Luego, en representación del Intendente Espinoza, el diputado provincial del FDT, don Ricardo Rolleri, expresó: “Venimos a recordar a las personas con las que recorrimos las calles del distrito, como el querido Marquitos Flores, quien trabajó conmigo unos años en el Concejo Deliberante, y en especial al prócer del periodismo: Almafuerte.

“Todos tienen derecho de dar su expresión y debatirla: ahí está la verdad. Por eso recordamos a los periodistas de La Matanza, amigos todos, que han hecho y siguen haciendo esfuerzos económicos para sostener sus medios. Recuerdo que hasta hubo amenazas de muerte y otras riesgosas que afectaron a hombres y mujeres matanceros por ejercer esta profesión”, señaló Rolleri, quien los conoció a todos en su dilatada trayectoria política. Puso especial énfasis en la figura de Mariano Moreno, quien con su pensamiento defendía la independencia de estas provincias. “Una extraordinaria figura que muere a los 33 años en forma sospechosa. Evita también muere a los 33 años,,,”, dice.

Tras depositar la ofrenda floral ante el monumento que ahora exhibe los nombres de los recientemente desaparecidos colegas: Marcos Flores, Fabiana López, Luis Agüero e Iván Isachar Ioculano, se hizo un minuto de silencio para recordar a los periodistas matanceros fallecidos y para cerrar, nos dieron la especial tarea de hablar en nombre de todos los colegas. Una decisión que mucho agradecemos, por cierto:

PEDRO ARTAZA: “EJERCER LA PROFESIÓN CON DIGNIDAD”

Primero es un placer estar en esta Plaza del Periodista después de tanto tiempo y que el Municipio se haya hecho cargo de esta organización me parece que es lo que corresponde, para que ninguno de los que ganamos la vida y hoy lo conversábamos en nuestro programa de AM 930 NATIVA con los colegas Juan Paulenko y Walter Ferreyro: “nos hemos convertido en periodistas de La Matanza y de todo el País”.

Ayer martes hubo un apagón de noticias porque ya estamos por debajo de la línea de pobreza. El 56,1% de los periodistas tienen que tener por lo menos dos empleos para llegar a fin de mes. Y ésta es una realidad que se vive en Argentina y a veces también en América Latina o en otras partes del mundo. Pero aquí en La Matanza es un ejemplo porque fueron muchos hombres y mujeres que desde tiempos que la tecnología era un sueño apenas había una máquina: una Lettera, una Olivettii y la máquina de sacar fotos. O había que pedirle colaboración a un colega.

Se trabajaba, se publicaba. Acudíamos a las imprentas locales, peleábamos por el pago. En fin, una lucha que significaron muchos años de esfuerzo y que sigue significando. Yo quiero felicitarlos a todas y a todos pero hacer una observación. Primero la felicitación por el empeño porque siguen trabajando y siguen creyendo que el periodismo es una fuerza que –como decía Rodolfo Walsh–, siguen haciéndola con dignidad porque sino, es una mentira.

Creo que lo que nos estaría faltando, el rol de la Universidad lo puede hacer, pero no sólo esa Institución, sino todos: está faltando algún un recambio, me parece. Vemos pocos chicos a los que tenemos muchos años en esto, que vayan a seguir, que puedan seguir colaborando, escribiendo, fatigando las calles de San Justo, Ramos o en los Barrios, a rescatar la realidad y el pensamiento político de todos los vecinos, de los comerciantes, de las Instituciones, de todo lo que es La Vida de La Matanza .

Creo sería bueno impulsar cada vez más desde donde sea para que los jóvenes sigan esta Profesión que es tan digna como cualquiera. Que a veces no es bien tratada, porque nosotros que desde gente de mucha experiencia como veo aquí y nuevos chicos como vemos también aquí que quieren hacer lo mismo. Es necesario impulsar y sostener –sea el poder político, la oposición, sean los comerciantes, los empresarios y las instituciones; aquéllas que muchas veces nos piden ayuda para difundir y muchas veces a nosotros por ahí nos está faltando el mango para llegar hasta una Institución en Virrey del Pino o donde fuere para poder reflejar la realidad de los que les pasa, o los emprendimientos o las cosas que quieren hacer en beneficios de sus barrios o de su comunidad.

Así que gracias a todos, a los representantes del Municipio, del Concejo Deliberante, de las Organizaciones y de las Instituciones privadas. Gracias Daniel por tu invitación a este desayuno y espero que podamos seguir trabajando –que hoy en Argentina es mucho.

No sé si va a venir una Argentina difícil, mejor, muy dura o peor. Pero el periodismo tiene que seguir haciendo lo que hace, tratando de decir la verdad de la mejor manera posible, no rendirse y esperar que Dios nos ampare y por supuesto teniendo ejemplos tan importantes como hemos tenido en el periodismo, en la Literatura Nacional, porque a veces se salta y muchas veces ha pasado ¿Quién es Mariano Moreno? como decía Walter Ferreiro en este acto, como Rodolfo Walsh y otros hombres y mujeres que han hecho que el periodismo sea una

PROFESION DIGNA Y UNA PROFESION QUE MERECE SER RESPETADA E IMPULSADA PARA QUE NO MUERA NUNCA.

SINO HAY COMUNICACIÓN ESTAMOS PERDIDOS COMO SOCIEDAD.