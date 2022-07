Día Mundial contra las Hepatitis Virales: una de cada doce personas presenta la enfermedad

Las hepatitis B y C son los tipos de la enfermedad que pueden dañar progresivamente el hígado, pero solo un 18 por ciento de las personas diagnosticadas recibe tratamiento. Además, son los tipos que evolucionan a la cronicidad y dañan de manera progresiva al hígado, lo que puede derivar en cirrosis, cáncer o insuficiencia hepática, y se estima que solo entre el 15 y 18 por ciento de las personas que tienen ese diagnóstico se tratan.

Ley integral 27.675

El pasado 30 de junio, el Senado aprobó la nueva ley nacional 27.675 de respuesta integral al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) la cuando contempla, desde la salud colectiva, brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación, como también promover campañas para la prevención y detección.

María Eugenia De Feo Moyano, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, aseguró que la ley “es un antes y un después en la historia de la respuesta integral a las hepatitis virales” ya que “es la primera vez que hay una legislación que no solamente garantiza el acceso gratuito al diagnóstico y tratamiento, sino que promueve que se amplíen campañas de información, prevención y detección”.

Hepatitis B y C

La hepatitis B es prevenible con una vacuna aplicada a los recién nacidos. Asimismo, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DINACEI), recomienda inmunización universal a todas las personas desde los once años con un esquema de tres dosis. “La persona vacunada no va a adquirir el virus, el problema es la población no vacunada porque la hepatitis B se transmite sexualmente y las personas embarazadas pasan el virus al bebé. Si bien no hay cura, hay tratamiento de por vida”, explicó De Feo Moyano.

Por otra parte, la hepatitis C se transmite a través de la sangre al compartir agujas o jeringas con personas infectadas, al hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o al tener relaciones sexuales sin preservativo y otro método de barrera. “Con la ley le pedimos a los médicos que ofrezcan el test en la atención primaria, porque si uno no tiene síntomas, no asiste a una consulta médica”, comentó De Feo Moyano.

Asimismo, la ley 27.675 prevé el acceso a derechos sociales, como a una jubilación anticipada o pensión no contributiva en los casos de las personas que fueron diagnosticadas en un estadio avanzado de la enfermedad y no pueden seguir trabajando.