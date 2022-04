Día Mundial de la Salud: la vital relación entre el bienestar humano, los ecosistemas y su biodiversidad

De acuerdo a la entidad, que lanzó la campaña «Nuestro planeta, nuestra salud», la pandemia “evidenció deficiencias en todos los ámbitos de la sociedad y ha hecho patente la necesidad urgente de forjar sociedades del bienestar sostenibles y comprometidas con la consecución de una salud equitativa sin sobrepasar los límites ecológicos”. Asimismo, remarcó que las decisiones políticas, sociales y comerciales “están favoreciendo la crisis climática y sanitaria”.

En comunicación con El1 Digital, Valeria Bonetto, integrante de la Comisión Directiva del Hospital Paroissien de Isidro Casanova, aseguró que, en Argentina y con un índice de pobreza de casi un 40 por ciento, “es difícil que todos tengan la misma oportunidad para poder gozar del máximo nivel de salud” y, además, el COVID-19 ha puesto de manifiesto que “algunas personas pueden llevar una vida más sana y tienen mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen”.

Políticas públicas

“El derecho a la salud es un derecho humano que no se trata de ausencia de enfermedad, sino de un estado de bienestar físico, psíquico y social que necesita de políticas públicas sociales y económicas que promuevan condiciones para llevar una vida sana, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, condiciones de trabajo seguras, acceso al agua potable, medio ambiente saludable y servicio a efectores de salud que tenga una mirada integral, con perspectiva de género y diversidad”, remarcó Bonetto.

Por su parte, María Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación de Profesionales de Salud Pública de La Matanza (APS), explicó a este medio que abocarse únicamente a la asistencia directa del paciente “no es salud”, sino que debe desarrollarse un proyecto integral: “Hoy, defendemos las políticas públicas universales porque vemos el lento deterioro de la salud en el Municipio, tanto social como ambiental, sin cloacas, agua potable, con barrios populares que aumentan de tamaño, viven de los planes sociales y cada vez hay menos trabajo genuino, lo que nos conduce a pensar que la salud mental se va a ir dañando”.

En esta misma línea, Rodríguez destacó que hay un proyecto de salud “totalmente agotado porque no ha sido consensuado, corregido, mirado paso a paso y no se le ha dado dinamismo”, mientras que Leonel Suazo, secretario general de la APS, agregó que las faltas dentro de salud y medio ambiente “son un combo que, si no se entiende en conjunto, no se va a llegar a mucho dentro del Municipio”.

Pulmones verdes

“La salud está directamente conectada al cuidado del ambiente, específicamente de los ecosistemas naturales y su biodiversidad, ya que su destrucción lleva a consecuencias de propagación de enfermedades contagiosas, algunas de ellas nuevas para la población”, comentó Claudia Llanos, vecina de Ciudad Evita integrante de la organización ReNaCe, quien agregó que la relación entre biodiversidad y salud humana “es imprescindible” y que preservar los ecosistemas es “fundamental para poder garantizar la salud de todos”.