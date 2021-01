Día Mundial de los Humedales: Reserva Natural de Laferrere

Luego, agregó: “Empezamos a recorrerlo, a invitar a la gente a hacer las caminatas, a conocerlo por dentro, a un lugar que antes era negado, porque funcionaba el aeroclub y no se podía pasar, y ahora se empezaba a conocer, incluso vecinos históricos que viven acá hace cincuenta o sesenta años nunca habían entrado a la reserva, al ex aeroclub que hoy queremos como reserva”.

La pandemia dejó al descubierto esta problemática, y el predio del ex aeroclub tomó una relevancia bastante importante, ya que “pudo ser aprovechada por personas que no podían ir a otro lugar, porque no tienen patio, no tienen jardín”.