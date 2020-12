Diputados bonaerenses proponen que Camino de Cintura sea rebautizada Diego Armando Maradona

La iniciativa fue presentada por el legislador matancero y jefe de la bancada oficialista, Facundo Tignanelli, en el marco de un homenaje al ídolo popular en la Cámara baja. «Maradona se convertirá en una bandera que los desposeídos utilizarán para decir que están de pie frente a los poderosos”, dijo al presentar el proyecto en la Legislatura.

El bloque del Frente de Todos presentó, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un proyecto para rebautizar Diego Armando Maradona a la Ruta Provincial N° 4, traza conocida como Camino de Cintura, que atraviesa parte del distrito de La Matanza, como así también a los municipios de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela, lo que la convierte en una de las principales vías de conexión en el Conurbano bonaerense. .

La iniciativa, presentada por el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, el matancero Facundo Tignanelli, busca recordar al astro del fútbol mundial como “un pibe de Villa Fiorito» que tuvo el «sueño de conquistar el mundo» y se convirtió en «el mejor jugador de fútbol de la historia universal del deporte más popular y un gran luchador por las causas justas”.

Durante el discurso con el que presentó el proyecto, el jueves pasado, el legislador matancero lo conmemoró como “un luchador que no cedía un centímetro a nadie y hacía frente a las consecuencias que eso implicaba” y destacó su compromiso con los sectores populares y su enfrentamiento con el poder real.

“Maradona se convertirá en un símbolo de lucha, se convertirá en un símbolo de resistencia, se convertirá en una bandera que los desposeídos utilizarán para decir que están de pie frente a los poderosos”, manifestó Tignanelli. El diputado destacó, además, que Diego se interesó por “salir del lugar cómodo, porque si es algo que él no era, era un tipo cómodo”. “Se enfrentó a una de las corporaciones más importantes del mundo, la FIFA y no le tembló el pulso”, enfatizó.

“A Maradona se lo defiende por lo que hizo en el fútbol y su vida, nadie está preparado psicológicamente para ser Maradona. No tomamos dimensión de lo que puede implicar, no tener un minuto de tranquilidad. El Maradona que a mí me gusta y me interesa, es el que no le daba un centímetro a nadie. Un tipo que pensó, por primera vez, al jugador como un trabajador”, agregó el dirigente de La Cámpora.