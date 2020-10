Docentes del Instituto French resisten el cierre

En la mañana del martes, el establecimiento educativo privado de gestión privada, ubicado en Ramos Mejía, comunicó que no matriculará para el próximo ciclo lectivo por «problemas económicos». Los docentes decidieron manifestarse, nuevamente, en la puerta del instituto y pedir por la continuidad de la actividad.

Tras el sorpresivo comunicado emitido el martes, acerca del cierre del histórico Instituto French, situado en French 37, localidad de Ramos Mejía, docentes y padres decidieron, nuevamente, manifestarse en las puertas del establecimiento de gestión privada para pedir por la continuidad pedagógica. Además, juntan firmas en pos de impedir que el cierre y adelantaron que serán recibidos en la Municipalidad, este jueves, por la vicegobernadora y exintendenta, Verónica Magario.

En comunicación con El1 Digital, Andrea Amalfitani, trabajadora del colegio, señaló: “Soy docente hace 15 años, con lo cual siento una pertenencia impresionante y soy maestra de distintas generaciones que pasaron por la escuela. Esta noticia nos dejó completamente desmantelados emocional, psíquica y económicamente. Tanto docentes como padres nos enteramos del cierre por mail y logramos hablar con la Dirección ese mismo día, donde planteamos las dudas y confirmaron el comunicado”.

“Los representantes legales nunca dieron la cara y siempre se manejaron a través de correos electrónicos. Jamás dieron indicios de un posible cierre del Instituto. Por eso, nos manifestamos en la tarde del pasado martes y en la mañana de este miércoles para que nos brinden razones claras para esta decisión”, indicó.

La docente sostuvo que desde el colegio alegan que se discontinúa con la actividad pedagógica por falta de pago de las cuotas. “Por su parte, los padres tienen la intención de pagar a través de transferencias bancarias, efectivo, depósito o débitos, pero desde la Dirección no lo aceptan, lo que nos invita a pensar que están planificando un vaciamiento para presentar una posible quiebra. Creemos que hay algo más atrás de todo esto, porque la escuela recibe una subvención del Estado provincial de un 60 por ciento para el jardín de infantes, otro 60 por ciento para el nivel primario y un 80 por ciento para la secundaria, además de recibir la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, afirmó.

Amalfitani mencionó que mantienen comunicación con el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) local y que se analizará la situación del cuerpo docente. También, comentó que juntan firmas a través de la plataforma Change.org para dar batalla contra el cierre del establecimiento. “Los inspectores llaman a las familias ofreciendo vacantes en otros colegios privados con cuotas de 20.000 pesos, pero no escuelas públicas, lo cual es llamativo ya que desde el establecimiento alegan que los padres no pueden pagar las cuotas”, disparó.

“Vamos sin muchas expectativas, pero queremos que nos escuchen para poder lograr una solución a esta situación terrible que estamos atravesando”, lamentó.

Otra docente y madre de dos alumnos del Instituto French, Jimena Krywdik, contó: “Trabajo hace trece años en la escuela y hace ocho que nos siguen diciendo que hay una crisis económica. Pensamos que es un tema de mal manejo de fondos. Los sueldos se venían pagando de manera irregular desde mayo, en cuotas. Nosotros siempre brindamos clases vía Zoom de manera sistematizada. En varios casos, somos sostén de familia y necesitamos el dinero. Llegamos a octubre y nos terminaron de pagar el mes de agosto”.

“Hay 500 alumnos que no saben qué será de ellos el año que viene. El colegio es un lugar de pertenencia para los chicos y es terrible decirles que no sabemos dónde estudiarán el año que viene. Hay angustia y nosotros nos quedamos sin trabajo en medio de la pandemia. No tenemos más información. Mientras tanto, la escuela está ofreciendo colegios para la reubicación de los estudiantes que cuestan el doble o el triple que el Instituto French y no hay opciones estatales”, expresó.

Padres y alumnos sin respuestas

A su vez, los padres están sorprendidos, angustiados y con incertidumbre sobre el futuro educativo de sus hijos. Valeria Goldfinger, madre de un alumno de quinto grado, relató: “La única que está poniendo la cara es la Dirección, que nos dijo que ayudará con el tema de reacomodar a los chicos en otros colegios, pero de parte de los representantes legales no obtuvimos respuestas. Se dio todo de manera muy rara, muy desprolija, mucha falta de consideración con los chicos”, opinó.

Asimismo, aseguró que desde la autoridades del Instituto alegaron que el cierre es por problemas económicos y que no hay vuelta atrás. “Es traumático buscar de esta manera un colegio en este contexto y no es una decisión que tomaron hace poco tiempo. No costaba nada, por una cuestión de delicadeza y sentido común, informarlo en mayo. Hubiéramos podido preparar a los chicos y buscar colegios tranquilos. Nos avisaron con un mes y medio antes de que terminen las clases”, exclamó.

Cuotas impagas

El Instituto French cuenta con una matrícula de 500 estudiantes y emplea a 120 personas, entre docentes y no docentes. Desde la Dirección, mencionaron en el comunicado que tienen serias dificultades económicas por retrasos o falta de pago de las cuotas. “Un gran porcentaje de gente estaba complicada con el pago de la cuota en término. Yo creo que muchas familias habrán tenido alguna mora, pero había gente que quería pagar y no se lo recibían. Es muy rara toda la situación. Querían ir a pagar o a refinanciar la deuda y no les aceptaban los pagos”, subrayó.