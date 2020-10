Dueños de gimnasios de La Matanza se manifestaron frente al Municipio y exigieron su reapertura

Comerciantes del rubro reclamaron a las autoridades municipales volver a funcionar luego de casi siete meses de aislamiento social por el coronavirus; esperan tener una respuesta positiva antes de la próxima semana. “Con el protocolo que sea, pero necesitamos trabajar”, aseguran.

Luego de casi siete meses de aislamiento social por el coronavirus, casi todo el sector industrial y comercial retornó a su actividad, en forma paulatina, en las distintas fases de flexibilizaciones. Sin embargo, algunos rubros, por sus características propias, a un, no tuvieron el visto bueno de las autoridades, como es el caso de los gimnasios. Por eso, en el mediodía de este jueves, dueños de gimnasios de La Matanza se manifestaron frente al Palacio municipal y exigieron su reapertura. Tras unos minutos, fueron recibidos por funcionarios, aunque no recibieron una respuesta certera.

En diálogo con El1 Digital, Carlos Mazzotto, dueño de un local ubicado en San Justo, expresó que “la movilización fue en forma pacífica”, pero se reclamó por la necesidad imperiosa de reabrir los negocios: “Con el protocolo que sea, pero necesitamos trabajar”. En ese sentido, indicó que se presentó “un petitorio” con un protocolo sanitario correspondiente a las autoridades “hace cuatro meses”, pero que, “increíblemente, lo que presentado en mayo ni lo vieron”. “Tuvimos que armar otro, lo sellaron, y esperamos tener una respuesta satisfactoria el fin de semana”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos de los comerciantes es que partidos limítrofes a La Matanza ya habilitaron la actividad y, en algunas avenidas fronterizas, los comercios están abiertos y cerrados dependiendo de la cuadra en que estén, como pasaba con los bares: “Cómo puede ser que otros municipios laburen y nosotros no. Ahora, depende del intendente (Fernando Espinoza)”.

Como si eso fuera poco, el rubro no ocultó su enojo ante la versión de que, una vez terminada la fase actual de aislamiento, la próxima semana, algunos centros de compras del Distrito podrían reabrir: “Si abre el shopping (de San Justo), sería una locura que nosotros no abriéramos”. Ante este escenario, los comerciantes del rubro se juntaron y reclaman su reapertura en el corto plazo. “Si no tenemos una respuesta satisfactoria, las medidas van a ser otras”, adelantó Mazzotto, que no descarta nuevas manifestaciones del sector.