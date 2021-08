Dueños de salones de eventos se manifestaron frente a la Municipalidad y pidieron su reapertura

Cientos de comerciantes del sector se movilizaron y reclamaron a las autoridades locales poder trabajar, luego de un año y medio con las puertas cerradas. “Presentamos un protocolo para tener fiestas seguras, con todos los controles y seguridad. Hicimos una gran inversión, pero no nos dejan reabrir”, protestaron.

En la mañana de este viernes, cientos de dueños de salones de fiestas del Partido se manifestaron frente a la Municipalidad y reclamaron poder volver a trabajar. Desde el sector, cuestionan que son el único rubro que aun no tuvo el visto bueno para reabrir y ya llevan un año y medio de cierre, es decir, desde la llegada de la pandemia.

En diálogo con El1 Digital, Daniela Sceni, dueña de San Ramón Eventos, un salón ubicado en Villa Luzuriaga, se refirió al motivo de la movilización: “Hace 18 meses que no podemos trabajar. Nos acercamos a la Municipalidad más de 20 veces y estuvimos cerca de reabrir. Hoy, buscamos una respuesta”. En ese sentido, señaló que, en mayo, desde el sector se presentó un protocolo para la reapertura, “que fue aprobado”. “Casi volvemos, pero no pudimos por la segunda ola. Ya no queremos ser invisibles”, indicó.

Por su parte, Juan José García, propietario de Recepciones Belén, situado en la localidad de Isidro Casanova, alertó sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector, quizás, el más afectado: “En La Matanza, hay unos 400 salones de fiestas. Algunos quedamos de pie, pero más del 60 por ciento quedó en el camino”. “Presentamos un protocolo de fiestas seguras, con todos los controles y la seguridad para que los empleados y los clientes estén protegidos”, afirmó, al tiempo que cuestionó: “Hicimos una gran inversión, pero no nos dejan reabrir. No queremos que nos dejen de lado porque somos el único rubro que no volvió a trabajar”.

Con respecto al protocolo de fiestas seguras, García precisó que “fue aprobado por el Municipio” y que, entre otras cuestiones, “garantiza el distanciamiento social, el uso de tapabocas, máquinas sanitizantes y burbujas ploteadas, un montón de cosas que no se ven en la calle o en otros rubros que ya funcionan”.

Por último, Sceni hizo hincapié en que, a pesar de que los comercios del sector no pueden trabajar y permanecen cerrados, “los impuestos municipales siguen llegando todos los días, como si nada, sin ningún beneficio”. “Es increíble, pero, por ejemplo, aun cerrados, nos siguen cobrando Seguridad e Higiene”, criticó.

Los salones de fiestas, posiblemente, sean el rubro más castigado por la pandemia ya que muchos quedaron en el camino, en tanto que un porcentaje importante debió reinventarse, en la mayoría de los casos, reconvirtiéndose al sector gastronómico. “Queremos trabajar y hacerlo como lo presentamos, con conciencia y responsabilidad”, cerró García.