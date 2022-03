“El acuerdo con el Fondo es razonable en este contexto de debilidad”, sostuvo Daniel Arroyo

El diputado nacional del bloque del Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social nacional admitió que no hay “espalda política, social ni económica” para que el gobierno nacional vaya a un default. Según el legislador, este entendimiento “permite crecer” en un escenario donde el primer problema a solucionar es la inflación.

Así, en comunicación con Radio Universidad, y con varias reuniones en comisión previstas para este lunes, el legislador nacional consideró “razonable” este acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta la débil situación económica del país, con vencimientos en dólares prácticamente impagables para las arcas nacionales y escasez de reservas.

“Es un acuerdo razonable, en un contexto de debilidad. No tenemos forma de pagar 9.000 millones de dólares este año, 20.000 millones de dólares el año próximo. No tenemos reservas. Tenemos debilidad cambiaria. No tenemos espalda política, ni social, ni económica, para ir a un default. En ese contexto, creo que es un acuerdo razonable”, evaluó Arroyo.