El año 2021 comenzó con robos a comerciantes.

El fin de semana, mientras muchos continuaban celebrando el inicio de un nuevo período, otros utilizaron la noche para salir a robar el esfuerzo de un comerciante de la localidad matancera de San Justo al que le arrebataron las esperanzas luego de que malvivientes ingresaran a su local y le robaran todo.

El hecho ocurrió en las intersecciones de las calles Arieta y Salta, en plena zona comercial, a dos cuadras de la comisaría primera y a la vuelta de la DDI, en horas de la noche en el local de ropa femenino llamado “Malayka” cuyo dueño estaba tratando de reponerse luego de haber estado tantos meses cerrado por la pandemia.

En el transcurso de la semana personal correspondiente a la seccional de San Justo detuvieron a un delincuente a quien sorprendieron robando en otro local aledaño al cual le sustrajeron la mercadería que intentó llevarse de allí y de otros comercios.

Las tiendas vienen siendo un objetivo a la hora de robar en los últimos tiempos, ya que hace dos meses la localidad fue noticia en todos los medios por el asalto violento dentro de la joyería “Rody”, ubicada sobre Arieta a tres cuadras y media de la comisaría, cuyo asalto fue registrado por las cámaras y se observó cómo en tal solo tres minutos los dos ladrones se llevaron alrededor de un millón de pesos en joyas y alhajas.

Los comerciantes de San Justo se reunieron con las autoridades policiales tal como expresó Damián Santostéfano, miembro de “Juntos Somos Más”, a InfoMatanza: “La situación es muy complicada, tenemos muchísimos problemas y ante la oportunidad y buena predisposición de parte de las fuerzas de seguridad pedimos tener una reunión con el comisario y miembros del equipo de trabajo”.

A su vez, los participantes de dicha charla manifestaron que la misma fue fructífera ya que acordaron nuevas maneras de trabajo entre ambas partes lo cual es beneficioso para los dueños y empleados de los locales.

Otros comercios, más robos

Los ladrones no solo eligen ropa y joyas, sino que optan por cualquier rubro a la hora de cometer delitos tal como contó Carmen, quien tiene un centro de podología en Laferrere: “Sufrí un robo ni bien hice la inauguración de mi local en el 2017. Ingresaron dos masculinos cuando bajaba la persiana para cerrar. Nos metieron al baño a mí, a mi hija y mi nieto. Nos amenazaron con un arma y se llevaron los teléfonos, zapatillas e instrumental” y agregó: “A la ferretería de al lado le robaron en mayo del año pasado”.

“En mi caso por suerte no sufrí hechos de inseguridad en el negocio, pero conozco algunos colegas acá en la zona que si les violentaron las persianas y un caso que le vaciaron el local”, relató José comerciante de Rafael Castillo.

La inseguridad se replica en cada localidad de La Matanza y la presencia policial es escasa o en algunos casos nula y eso se ve reflejado no solo en los robos sino también en los comentarios de los ciudadanos que entrevistamos, tal como afirma Francisco dueño de una verdulería en Laferrere: “No hay efectivos en la zona, es muy raro ver algún patrullero, pero no es de ahora y, más allá de estar en un lugar céntrico, la policía no existe”.

“En la zona hay presencia en los lugares públicos o donde se junta mucha gente como las plazas y el centro comercial de Atalaya, pero no siento que sean muy eficaces. Los patrulleros se caen a pedazos y eso no ayuda a la hora de una persecución por ejemplo”, opinó Mariel empleada en un local de lotería de Isidro Casanova.