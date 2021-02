El arte plástico la libertad para expresarse. Diario NCO conversó con Dana Fernández Guisande, profesora de danzas y expresión corporal pero que desde muy niña se inclinó por las artes plásticas y la literatura. Artista nacida en Buenos Aires en la zona el Palomar por el año 1969, y que años después se mudó a Ituzaingó donde estudió y se formó y en la actualidad vive ahí.

Dana realizó la primaria en la escuela N 60 en un barrio periférico de Ituzaingó, el colegio secundario estudió en el colegio José Hernández de Castelar, una escuela pública de la zona oeste.

Cursó la carrera de licenciatura en trabajo social, en la Universidad de Morón y en cuanto a pintura, pasta y escultura estudió en las escuelas municipales de Ituzaingó y en el galpón de Tapiales.

¿Cuándo te empezó a interesas el arte y por qué?

El arte me empezó a gustar desde muy chica, en el año ’74, empiezo a estudiar dibujo y pintura con una maestra particular en Padua, después hice todos los estudios formales en danzas, me recibí de profesora de danzas y expresión corporal.

Bailé muchísimos años desde los 6 años hasta los 27, y hasta hace poquito di clases de ex

presión corporal y el arte me interesó siempre. Siempre pintaba, tengo una anécdota muy divertida.

Una vez cuando el médico iba a domicilio, vino a revisar a uno de mis hermanos y me ve que tengo manchas rojas y asustado pregunta: “¡¿qué le pasó a la nena? Me empieza a revisar y resulta que era tempera,

Había estado pintando y estaba toda manchada, el médico había pensado que era una erupción o algo en la piel y no, era mi vocación y mi interés como desmedido en la pintura, eso habrá sido a 5 o 6 años.

Y desde esa época, además de estudios formales en otras cosas siempre hice algo inclinado en la búsqueda artísticas, danzas, plásticas, escrituras, teatro. etc.

Igualmente, con la poesía y con las artes plásticas es que tuve un amor tan inseparable que nunca las pude abandonar.

¿Por qué elegiste el arte plástico?

“Elegí el arte plástico porque es el que me permite más libertad para expresarme, porque a lo mejor puede ser que uno no muy bueno técnicamente, pero siempre, o al menos desde mi experiencia, me indica que, a través del color, del movimiento.

O de la mancha, de la geom

etría, de lo que vos quiera y con lo que vos quiera, incluso con la misma libertad se puede elegir los materiales, los soporte para pintar y por esa razón mi amor tan grande por la pintura”

Y más que el modelado, la talla o la escultura, que también son artes plásticas, pero a pesar de que las practiqué no tengo un vínculo tan sólido como con la pintura”.

¿Qué estilo adoptaste y por qué?

“En relación a los estilos, nunca tengo como un solo estilo, sino que estoy en una búsqueda y una exploración permanente, en general juego mucho con la fusión de estilos.

Me interesan muchísimos las que fueron vanguardias artísticas y muchas veces también fusionadas entre sí. Y no es fácil, porque cuando uno elige un lenguaje figurativo, la expresión, no sé si es más fácil de hacer, pero si más claro de transmitir.

Cuando uno pinta un jarrón el jarrón es un jarrón, cuando uno pinta una abstracción es más complejo porque estas pintando más que nada sensaciones, emociones, percepciones, vivencias.

Y uno en el cuadro eso, no sé si logra transmitirlo, por eso me encanta escuchar cuando me dicen: “En tu pintura yo veo tal cosa”. Porque se trata de lo que la pintura le generó emoción al que lo ve.

No tan solo esa cosa de la subjetividad, el impulso de mi emoción al crearlo o de mi sensación

de crear, cualquiera sea la alegría la tristeza, cualquier cuestión sensorial.

La lluvia, el viento, los aromas, todo eso es lo que impulsa a plasmar un color, un movimiento o algo en una expresión plástica”

¿Quiénes fueron tus modelos a seguir?

“Uhhh, influencias tengo un montón, pintores que me gustan, obras que me gustan, me gusta mucho Hanna Höch que es una pintora dadaísta Paul Cli, Jackson Pollock, Michelle Basquiat.

¡Hay tantos! Que no haría justicia. Me gusta muchísimo nuestro Xul Solar, después Frida Khalo”.

¿En qué o que te inspira al momento de crear?

“Ay muchas cosas que te puede inspirar una obra, pero por lo general a mi me inspira la lectura, yo leo mucha poesía y también la música, los momentos de mucha paz.

Porque para crear una obra, uno necesita muchas horas de silencio y ese silencio, aun con música, ese dialogo interno, es como una mirada hacia uno mismo.

Y eso es lo que me inspira, los momentos de paz, la música, la poesía, un sahumerio, algo que ocurre en el entorno, la lluvia, una mirada hacia la ventana.

El otro día, estaba sentada en el patio, fumando, porque soy fumadora crónica y ya lo tengo asumido, y miro al techo, y veo en las maderas, todo un dibujo que se había hecho con la lluvia

Y me digo: “mira esas formas habría que copiarlas para un cuadro” y esas pequeñas cosas son las que después reproduzco en las obras, movimiento que veo.

Por ejemplo, la sensación de cuando uno esta debajo de un árbol y se filtra el sol y te deja sus manchas y todo eso es lo que trato de incorporar y traducir a la obra plástica: La vida.

¿Qué herramientas usas?

“En relación a las herramientas que uso, uso de todo, para pintar uso espátula, pinceles, pedazo de gomas de secadores que se rompen, y también le doy utilidad de espátulas.

Y en relación a los bastidores, por ejemplo, yo no compro el bastidor hecho porque primero es muy caro y yo pinto muchas obras al año, entonces los armo yo.

Con materiales reutilizados, siempre reciclo material, maderas, telas, incluso chapas he usado para pintar y siempre pero siempre reutilizo material, plásticos y los armo yo.

Y esto es como un sello distintivo de mi obra porque nunca compro el soporte, siempre lo armo yo, el bastidor o lo que fuera a pintar, siempre lo hago yo”.

¿Como elegís los colores y por qué?

“Con los colores soy muy desordenada y los elijo al azar. Cuando pinto pongo todos los colores, estudié igual teoría del color, equilibrio y todo lo demás, pero cuando pinto pongo, digamos, todos los tarros.

Y pinto por intuición, los elijo al azar, a veces después los corrijo porque cuando veo la obra y veo que es un desastre, por ahí tapo y vuelvo a pintar o repintar alguna parte.

¿Y por qué? Porque para mi la pintura tiene mucho de juego, la pintura para mi es un espacio lúdico, de exploración absolutamente libre, y por esa razón es que los elijo de forma azarosa”.

¿Qué obra gustó más y por qué?

Estuve pensando bastante sobre esta pregunta porque por lo general soy implacable, casi nunca estoy conforme con los resultados de una obra y antes las tiraba, me enojaba, las rompía o las tapaba

Pero aprendí con el tiempo y con ayuda de mis maestros, entonces ahora, aunque no este conforme con el resultado, las dejo; las termino, las firmo las barnizo y las dejo.

Con el tiempo hubo obras que sí, que las volví a ver y me han gustado mucho, sobre todo mis obras gran formato que esas casi nunca las expongo porque no tengo forma de trasladarlas.

Y justamente al pintar un espacio grande, uno tiene otras formas de expresarse sobre una obra de 2 o 3 metros que sobre un cuadrito de 50 cm., no quiere decir que el de 50 cm. tenga menos valor.

Porque muchas veces tiene mas expresividad un cuadro de menor tamaño que el mayor tamaño, igual el resultado uno nunca lo sabe. Siempre sabes donde empezas una obra, pero nunca la terminas, y si yo te dijera de mis preferidas, sería injusta, pero si tengo algunas y son las de gran tamaño”.

¿Por qué te generaba, enojo ante alguna obra que no era el resultado que esperabas?

“Es todo un tema, porque, tal vez, por perfeccionismo, o capaz que uno se imagina un resultado, se imagina la obra y cuando la hace no tiene el mismo resultado que cuando la imaginó o la soñó.

Porque muchas veces soñas las obras y después las querés hacer y no te salen exactamente igual y eso me enfurecía, pero ahora no, relajo y dejo que salga lo que tenga que salir. Fluir, eso de fluir lo aprendí”.

¿Relacionas tus obras con la poesía? ¿Cuál?

Si, siempre relaciono mis obras con la poesía, a veces pinto poemas porque leo poesías y trato de encontrar la imagen que hable de ese poema, otras veces hice arte de tapas de libros de poesías

Esto me obliga a leer a los autores con mucha atención, trabajo frases o los versos de los autores pegados en la pared del taller y los leo y los releo durante varios días hasta que me aparece la imagen y puedo poner color a esa tapa”.

¿Qué te dejó la pandemia?

La pandemia me dejó un montón de cosas, muchísimos cambios. Trabajaba en el campo, tuve que mudarme Tuve que afrontar la partida de mi madre y tomar decisiones de otras cuestiones familiares.

La pandemia me dejó muy marcada, para mi va ser un tránsito inolvidable, me dejó hábitos de cuidado, de temor, por mi y por los demás. La pasé mal, en crisis, con ausencias, también perdidas amigos, la verdad que fue un momento muy difícil.

¿Haces exposiciones? ¿cuándo y dónde?

Si, hago exposiciones. Este último año no hice nada, más que gráficos, todo en papel y revistas. Pero si por lo general hago exposiciones, no en instituciones formales.

Sino en bares, en organismos de derechos humanos, he hecho en plazas, incluso intervenciones urbanas, instalaciones, por eso a veces pinto objetos, intervengo objetos que estaban en desusos, maniquíes, tocadiscos etc.

Objetos que para la vida de hoy son extraños, por ejemplo, un maniquí que se tiró yo lo recupero y le doy otra vida, ya no la impronta de un maniquí sino la de una obra en 3D. puede ser pintura collage o bouquet de poesías.