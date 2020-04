El Centro de Veteranos de Guerra local arribó a Ciudad Celina para asistir a los vecinos necesitados

En el marco de la llegada del Ejército a diferentes puntos del Conurbano y del Distrito para brindar comida a las personas de bajos recursos, los excombatientes salieron a las calles con su cocina de campaña a colaborar con los uniformados que se encuentran en el barrio Vicente López.

Con el objetivo de ayudar a los que menos tienen, a las personas que están en situación de vulnerabilidad, los integrantes del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de La Matanza decidieron salir a las calles con el propósito de cocinar para los vecinos del barrio Vicente López, en Ciudad Celina, y, a su vez, ayudar al Ejército, que se encuentra en diferentes puntos del Distrito.

Los excombatientes salieron de su sede este viernes, muy temprano, para dirigirse al Centro de Promoción Nº 1, situado en la intersección de Avelino Díaz y Ramos Mejía. Una vez allí, comenzaron a preparar una suculenta comida para las familias más carenciadas, tan to para el mediodía como para la noche. Aseguran que se quedarán allí el tiempo que sea necesario.

En diálogo con El1 Digital, Carlos Farina, titular de la Dirección de Veteranos de Malvinas local, expresó: “Cuando estuvimos en la Guerra de Malvinas, pasamos por una experiencia similar, no desde el punto de la pandemia, pero sí sufrimos mucho frío y hambre. Hay que entender que el argentino es el otro; si no, vivir no tiene sentido”.

“Hay muchos vecinos del Partido que están pasando hambre. Si nosotros tenemos los medios y podemos ayudar de alguna manera, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, pusimos las cosas en condiciones y partimos. Todos sentimos lo mismo y nos unimos”, manifestó.

Según Farina, con su cocina de campaña pudieron elaborar una gran comida suficiente para, aproximadamente, 700 raciones. “Desde la Secretaría de Desarrollo Social municipal, entregan verduras y carnes a diario. En cuanto llegamos, nos pusimos a preparar y cocinar; luego, el Ejército repartió las viandas”, indicó.

“Una de las condiciones que pedimos esta mañana, con el primer almuerzo realizado, fue cantar el Himno Nacional; de esta manera, honramos a todos los argentinos, fue maravilloso. Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario, hasta que todo esto pase”, aseguró.