El colectivo de “las viejas” de La Matanza: entre las Madres de Plaza de Mayo y los pañuelos verdes

Las mujeres que conforman la Revolución de las Viejas de La Matanza, que se reunieron este jueves en la Plaza General San Martín, de San Justo, con el propósito de darse a conocer, se autodefinen como una marea plateada, no solo por las canas de sus cabellos, sino también porque se consideran la generación que viene de las Madres de Plaza de Mayo. “Es la primera vez que estamos acá y, estableciendo lazos con algunas personas, descubrimos que tenemos un recorrido en común y lo celebramos; con otras, nos estamos conociendo”, comentó una de las integrantes de la agrupación, Gabriela Shuls, en diálogo con El1 Digital.

“Este es un colectivo que está a nivel nacional y va creciendo”, explicó Shuls. Y añadió: “Es un movimiento de mujeres dentro del feminismo que aspira a concentrar la figura de las vejeces como una etapa más de la vida”. “Nacimos a raíz de un video de hace dos años que hizo Gabriela Cerruti en redes sociales contando su sentir sobre ser vieja y a donde se dirigía”, reveló. “Eso nos movilizó, nos tocó una fibra a muchas, y a partir de ahí nos empezamos a conectar, durante toda la pandemia, y en abril vamos a tener nuestro segundo encuentro nacional en Chapadmalal”, anticipó.

Asimismo, comentó que algunas de las integrantes se sumaron desde los inicios y, otras desde hace poco. “Estamos redefiniéndonos, queriendo vivir con decencia, sacándole la connotación de la piba vieja porque nos sentimos viejas y felices de serlo, porque tenemos mucha vida atrás y experiencias vividas. Creemos que necesitamos dignidad, que nos corresponde y que es nuestro derecho; peleamos por eso y marchamos el 8 de marzo con nuestra bandera en el Congreso”, expresó Shuls.

Otra de las componentes de la agrupación, Stella, contó: “Me quedé sola en la pandemia y con muchos problemas. Una de las chicas me invitó y empecé a movilizarme con ellas”. En ese sentido, detalló que la lucha consiste en conseguir que la sociedad tome conciencia de que no debe dejarlas de lado por la edad. “Somos personas grandes, pero estamos bien física y mentalmente para seguir haciendo cosas. Pueden envejecer nuestros cuerpos con el paso de los años, pero no envejece nuestra capacidad de pensar”, enfatizó.