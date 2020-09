El Ejecutivo matancero analiza una reducción tributaria para los rubros que, aun, no se reactivaron por la pandemia

La medida saldría por decreto y la propuesta final de los equipos municipales ya está en manos del intendente, Fernando Espinoza. Alcanzaría a gastronómicos, que solo tienen habilitado el take away, y a otros sectores, como canchas de fútbol y salones de fiestas, que siguen frenados desde marzo.

Luego de que, este martes, los gastronómicos matanceros se movilizaran al Municipio bajo el lema “Necesitamos trabajar ya”, el Ejecutivo analiza la posibilidad de sacar un decreto que estipule una reducción de las tasas municipales para todos los sectores que, aun, no quedaron habilitados a retomar su actividad por las medidas de aislamiento.

Así lo confirmaron a El1 Digital desde una de las carteras que está analizando la posibilidad de dar respuesta a la demanda que fue recibida por el subsecretario de Gobierno local, Mario Barresi. “Además de Seguridad e Higiene, algunos de estos rubros pagan tasas por el uso de la vía pública y no la están usando por las restricciones. Por eso, estamos evaluando un decreto con beneficios de reducción tributaria para las actividades que siguen sin estar habilitadas para aliviarles la carga, porque muchas no tienen facturación desde marzo”, reconocieron sobre la medida que alcanzaría a los rubros gastronómicos y a otras actividades que, directamente, están paralizadas por la pandemia, como las canchas de fútbol y salones de eventos y de fiestas infantiles.

“En un primer momento, era un pedido para todos los sectores comerciales, pero algunos, como los de alimentación básicamente, incluso han mejorado su situación, así que la idea es considerar a las actividades que seguirán impedidas mientras dure el aislamiento en las actuales condiciones”, ampliaron.

La medida saldría por decreto del jefe comunal, Fernando Espinoza, dado que, al ser una reducción de tasas, no se necesita la aprobación del HCD. “La propuesta ya está escrita, a la espera del aval del intendente, y creemos que va a salir”, explicaron desde el Ejecutivo, y también reconocieron que la situación es “difícil de administrar” en momentos en que la Ciudad avanzó en más aperturas que la zona AMBA de la Provincia.

“Tenemos realidades totalmente distintas con la Capital y es complejo porque los gastronómicos se quejan de que acá no pueden abrir y allá sí”, reconocieron en ese sentido, aunque también persiste la preocupación por el “efecto dominó” que eso puede generar y el riesgo de contagio que implican bares y restaurantes si no se cumplen los protocolos. Pese a que, en la etapa que comenzará el lunes, la Provincia evalúa liberar actividades, como la construcción privada, la posibilidad de que bares y restaurantes sumen atención al aire libre no aparece, aun, en carpeta.

También, en la balanza pesa la liquidez de recursos para aplicar este tipo de medidas de alivio tributario, dado que, si bien la Gobernación viene girando fondos para paliar la pandemia, representan un porcentaje menor con respecto al presupuesto municipal. Solo como ejemplo: el nuevo flujo de 1.500 millones de pesos que el Gobernador, Axel Kicillof, les prometió a los intendentes para este mes, implica poco más de 105 millones de pesos para La Matanza, menos del 0,7 por ciento de los recursos previstos por el Ejecutivo para este año.

“Básicamente, nos venimos manejando con recursos propios en la crisis. Sigue estando el colchón, pero cada vez tenemos que recurrir más a eso”, aludieron sobre el plazo fijo que acumula el Municipio producto del superávit fiscal de los últimos años.