“El Ejército fue bien recibido porque viene a dar una mano”, destacó el obispo Eduardo García

El martes, camiones de las Fuerzas Armadas llegaron a diferentes puntos del Conurbano y de La Matanza con el fin de brindar asistencia alimentaria en los barrios más vulnerables, como Puerta de Hierro. El Obispado de San Justo y las parroquias trabajan en conjunto con los uniformados para ayudar a las familias.

Frente a la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas personas con graves situaciones de vulnerabilidad del Conurbano y del Distrito, en particular, se encuentran con un panorama desolador. Ante esto, muchas organizaciones sociales, parroquias y obispados abrieron las puertas de iglesias, escuelas y polideportivos para ayudar a las familias, pero están desbordados. Así, el pasado martes, el Ejercito arribó a diversos puntos como Puerta de Hierro, en la localidad de Isidro Casanova, para colaborar con cocinas de campaña.

En diálogo con El1 Digital, el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, señaló: “La gente de los barrios más carenciados no tiene trabajo estable, por lo que el hambre y la necesidad se sienten con mayor fuerza. En este contexto, el Ejercito llegó para colaborar y brindar ayuda c on raciones de comida”. “Los efectivos han sido bien recibidos porque vienen a dar una mano, no hubo problemas. Han trabajado normalmente en el día de ayer (por el martes) y se han establecido muy bien. Repartieron comida y todo se desarrolla de manera pacífica y muy tranquila”, relató.

También comentó que estarán trabajando día a día, de acuerdo a los insumos que tengan y con los que puedan cocinar. “Si bien hay una fecha tope que es el 12 de abril, no sabemos qué va a pasar después. Por el momento, están todos los días en los barrios”, mencionó.

Como mensaje, monseñor García expresó que “el coronavirus ha puesto sobre el tapete muchas situaciones desapercibidas, como la falta de asistencia médica, la necesidad de trabajo y de obras públicas… hay mucha precariedad”. “Las familias lo viven cotidianamente y, ahora, nos damos cuenta de esta realidad”, planteó.

Por su parte, Gustavo García, voluntario de la parroquia San José, del barrio Puerta de Hierro, indicó: “Estamos con el Comité de Crisis atendiendo con cuatro comedores que abren de día y de noche. En total, brindamos 5.000 raciones diariamente a los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis. El Ejército trajo su cocina de campaña con la que colabora con 1.500 porciones más. Lamentablemente, no alcanza. La economía informal está frenada y hay una gran vulnerabilidad social”.

También, sostuvo que hay decenas de personas en situación de calle que fueron trasladadas a las iglesias, escuelas y polideportivos para que se resguarden. “Nos ayudan el Ejército, las organizaciones sociales, agrupaciones barriales y vecinos voluntarios, porque estábamos desbordados”, aseveró.

“En cuanto a los adultos mayores, vamos casa por casa y los ayudamos ya sea con las compras o con medicamentos para que no salgan de sus domicilios, ya que son del grupo de riesgo”, detalló, y agregó que los alimentos que se están utilizando tanto en los comedores como en las cocinas de campaña son facilitados por los gobiernos nacional, provincial y municipal.