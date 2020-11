El empresario matancero Víctor Fera, a favor del aporte extraordinario de las grandes fortunas

A contramano de la mayoría del empresariado, el dueño del mayorista Maxiconsumo y de las marcas Marolio y Molto expresó su aval al proyecto del oficialismo que se debatirá en Diputados este martes. “El que tiene, tiene que poner”, remarcó.

En la previa de la sesión especial que ya se anticipa maratónica y en la que, este martes, Diputados debatirá la ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas que presentó el oficialismo para gravar, por única vez, a las 9.289 personas más ricas del país y recaudar unos 307.000 millones de pesos para planes sanitarios, educativos y productivos, el empresario matancero Víctor Fera se manifestó a favor de la iniciativa que, a contramano, viene generando rechazos en el empresariado.

“Lo he dicho públicamente muchas veces: yo estoy de acuerdo porque el único que puede ayudar es el que tiene”, indicó el dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo y de marcas como Marolio y Molto.

“Me toca pagar, así que pienso que está bien”, agregó el reconocido empresario de la alimentación, oriundo de Laferrere, para quien “el único que puede ayudar es el que tiene”.

“El que no tiene, no puede ayudar y no tenemos que esperar a que se le rebalse el vaso al que tiene”, subrayó Fera. “Si estamos en la ventanilla donde nos toca dar, no nos podemos quejar porque si nos tocara estar en la ventanilla de pedir, estaríamos muy mal. No podemos vivir con tanto egoísmo”, agregó el dirigente y remarcó: “El que tiene, tiene que poner”.

Fera se desmarcó así del planteo generalizado de los grandes empresarios, como el presidente del Banco Macro, Jorge Brito; el empresario alimenticio Martín Cabrales; y la Mesa de Enlace Agropecuaria, entre otros, quienes se oponen a la iniciativa por considerarla “confiscatoria” y que “atenta contra la inversión”, entre otros planteos.

“Hay que pensar en la gente, todos vamos a tener que hacer una campaña de responsabilidad social porque tampoco se puede presionar más. Hay gente muy necesitada”, advirtió el dueño de Maxiconsumo en ese sentido.

Vale recordar que la iniciativa establece que las personas físicas que cuenten con grandes fortunas deberán realizar un aporte solidario extraordinario para afrontar las consecuencias de la pandemia y apoyar el camino de recuperación económica. Para eso, se prevé el cobro, por única vez, de una tasa de entre dos y 3,5 por ciento a los patrimonios de las personas físicas -dependiendo del valor de su riqueza- que hayan declarado, hasta la fecha de la promulgación de la ley, más de 200 millones de pesos. La idea es recaudar unos 307.000 millones de pesos para destinarlos a planes de salud, proyectos productivos y urbanización de barrios populares.

El cálculo del oficialismo, en base a datos de la AFIP, es que el aporte alcanzaría a un universo potencial de solo 9.298 personas. El destino de los fondos que prevé la ley plantea que un 20 por ciento irá a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, otro 20 por ciento a subsidiar a las PyMEs y otro porcentaje igual a las becas de estudio Progresar. Finalmente, 15 por ciento se destinaría a los programas para el desarrollo de los barrios populares y el 25 por ciento restante a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de ENARSA.

El oficialismo necesita 129 votos en Diputados para aprobar la iniciativa y se descuenta que llegará a juntarlos: a los 117 legisladores propios, se le sumará el aval de la mayoría de los legisladores de los interbloques Unidad Federal para el Desarrollo y Consenso Federal. En cambio, la izquierda se abstendrá y Juntos por el Cambio lo rechazará. En el Senado, el Frente de Todos cuenta con mayoría propia, por lo que, si pasa la sesión de la Cámara baja, su sanción estará asegurada.