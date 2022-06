El Gasoducto Néstor Kirchner, esa obra tan urgente como necesaria

El gas que producimos se vende, internamente, a un valor cercano al costo de producción, que está en entre tres y cuatro dólares. Pero, para comercializar este gas, se necesita una red de transporte, que son los gasoductos. Cuando se tiene el recurso, pero no se puede transportar, el recurso no vale nada. En ese caso, hay que abastecerse de un commoditie, que es el gas natural licuado. Cuando se necesita un recurso, hay que pagarlo al precio del mercado y, hoy, el precio del mercado de este gas que viaja por barcos y con una tecnología particular, tiene un costo muy alto, influenciado por el bloqueo a la comercialización de gas ruso. Esto encarece mucho el gas licuado.