El Gobierno evalúa sumar una hora más de clase en las escuelas primarias y ya hay polémica

Así lo anunció el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y adelantó que la medida requerirá “la construcción de acuerdos y consensos” con jurisdicciones y sindicatos. En La Matanza, el SUTEBA distrital ya anticipó su oposición a la idea. Este martes, desde el Gobierno nacional adelantaron que propondrán que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día, por lo que la carga horaria por turno pasará de cuatro a cinco horas, lo cual demandará una inversión de 18.000 millones de pesos, según difundieron fuentes oficiales.

De esta manera, la propuesta será presentada, este viernes, por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) en Tierra del Fuego, con el propósito de «sumar horas de clase», lo que equivale a “más conocimiento y mejor educación”, según resaltó el funcionario nacional en un comunicado. En este marco, el ministro planteó: “Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Esto requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios. Esa hora más por día significa tener 38 días más de clase por año”. Asimismo, el funcionario detalló que la idea es que esta modificación lleve a cabo de manera progresiva en las 24 jurisdicciones y que los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”. En esta línea, Perczyk destacó: “El Gobierno nacional tiene como prioridad a la Educación y por eso esta nueva inversión de 18 mil millones de pesos, para aportar el 80 por ciento del aumento del sueldo de las y los maestros”. Cómo es el nuevo esquema planteado De esta manera, el ministro proyectó que el turno mañana pase de 7 a 12 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13 a 18 o de 13.15 a 18.15. “Tenemos que preparar nuestras escuelas para que eduquen y formen a las niñas y niños para lo que nos demanda el siglo XXI. Esa hora tiene que estar preferentemente afectada a la enseñanza de matemática, lengua y lectura”, puntualizó. “Para aprender a leer y escribir, para poder expresarse, hay que escribir y leer todos los días, y algo similar ocurre con la matemática. Para aprenderla hay que ejercitarla todos los días en la escuela y en la casa”, insistió. La posición del SUTEBA La Matanza

Consultada por el El1 Digital, la secretaria adjunta del SUTEBA La Matanza y legisladora provincial, Graciela Calderón, adelantó cuál será la posición de este sindicato: “En primer lugar, da mucha indignación, porque no resuelve los problemas fundamentales que en este momento estamos atravesando en educación. No tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. ¿En qué sentido? En que los problemas educativos, y sobre todo, los que quedaron en función de la pandemia, no se resuelven en absoluto con una hora más de clases, cuando nosotros, en más de una oportunidad, comentamos que, en este momento, los problemas más acuciantes que tenemos son la falta de docentes en los cursos, la falta de edificios escolares y de aulas”.

En este contexto, Calderón recordó a El1 Digital que, en el caso de La Matanza, se necesitan unos “5.000” docentes más, en todos los niveles, para cubrir el déficit que demanda el creciente alumnado matancero.

“En La Matanza y en toda la Provincia de Buenos Aires estamos teniendo cursos en los cuales los chicos se ven obligados a rotar, por la falta de espacio físico para poder tener las clases que corresponden. Entonces, a eso sumarle esta idea loca de que van a tener una hora más de clases, no se puede entender en qué cabeza cabe esta definición. No resuelve los problemas educativos de este momento, desorganiza a las familias, y además muestra un total desconocimiento porque las escuelas tienen, en su gran mayoría, tres turnos. Por donde se lo mire, es una locura. Además de atentar contra las condiciones laborales, volvemos a las épocas de comienzo de siglo, a tener que luchar por la jornada de ocho horas. Porque, para muchos compañeros y compañeras, van a terminar siendo diez horas de trabajo”, analizó.

Por último, la dirigente sindical y legisladora adelantó que, en caso de que se avance con la iniciativa, puede haber un aumento de la conflictividad con los docentes. “Al plantearnos este régimen laboral, por supuesto lo vamos a discutir en asambleas, y entre todos resolveremos los pasos a seguir”.