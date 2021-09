“El impacto de la variante Mu está en estudio”, reconoció el ministro Kreplak

El ministro de Salud bonaerense destacó que los componentes que se están utilizando para inmunizar contra el coronavirus, “aparentemente, funcionan” contra la nueva variante. A la vez, advirtió que todavía no se puede determinar cuál será el impacto real y las consecuencias, porque las observaciones son preliminares.

Se trata de una nueva variante que apareció por primera vez en enero, en Colombia. Al respecto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, indicó que, cuanto mayor sea la población que esté sin inmunizar, más peligro habrá de que aparezcan nuevas cepas. En declaraciones radiales que realizó este jueves, manifestó que los estudios con que se cuenta todavía están en etapas iniciales y que aun no se puede establecer cuál será su impacto debido a que «falta un tiempo más de cocimiento».

Pese a este panorama, Kreplak fue optimista al reconocer que las vacunas también actuarían contra esta nueva variante. En ese sentido, fue enfático al asegurar que, cuantas más personas continúen sin vacunarse, mayor es el riesgo de que se sigan produciendo alteraciones porque este es “un virus que muta mucho”. A la vez, destacó: «Se ha visto que existen algunas complicaciones, pero todavía estamos observándolo».

La baja en la cantidad de los casos

El funcionario bonaerense planteó que la merma en la cantidad de contagios que se viene registrando desde hace varias semanas favoreció el retorno total a la presencialidad en los establecimientos educativos. En esa línea, aseguró: «Ya pasó lo peor de la pandemia porque las vacunas están funcionando muy bien y hemos aprendido a llevar las medidas de cuidado”.

Por otra parte, destacó que, en realidad, el riesgo es afín a la carga de la enfermedad en la sociedad: “Si hay muchísimos casos, no es momento para tener actividades en las que no se pueda guardar la distancia social, pero, como bajó muchísimo durante agosto, gracias al trabajo que hicimos entre vacunación y medidas de cuidado, no es lo mismo hablar el 1 de septiembre que el 1 de agosto».

La variante Mu

Los especialistas aseguran que presenta alteraciones que fomentarían una resistencia a las vacunas. Sin embargo, destacaron que, para saber cuál será el alcance de esta nueva cepa, se requerirán estudios adicionales. Por otra parte, reconocieron que, si bien su prevalencia mundial disminuyó, su aumento en países como Colombia y Ecuador continúa.