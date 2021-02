El mensaje de Kicillof a la Policía: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”

En una nueva entrega de patrulleros, el Gobernador se refirió a las protestas policiales organizadas por redes sociales, con foco en La Matanza, que, por ahora, no lograron adhesión. Berni fue mucho más duro y dijo que a los expolicías detrás de las convocatorias “los echaron por ladrones” y los acusó de “disputar una caja millonaria” por la sindicalización.

Durante la entrega de nuevos móviles policiales en el Conurbano, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a las sanciones aplicadas a 450 efectivos que participaron de las protestas de septiembre pasado, que tuvieron en vilo a la Provincia durante casi una semana, y envió un mensaje para desactivar los nuevos intentos de replicar las manifestaciones, a partir de distintas convocatorias que circulan en redes sociales y grupos de Whatsapp.

“Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, remarcó el mandatario provincial, mientras que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue por más y acusó a quienes agitan las nuevas medidas de fuerza de estar “disputando una caja millonaria” a través de la presión por la sindicalización.

Si bien las nuevas manifestaciones por reclamos salariales estaban convocadas para este jueves, con epicentro en Puente 12, en La Matanza, y en algunas localidades de la Costa Atlántica, ante la noticia de las sanciones que se conocieron el martes, los convocantes, que se manejan de manera anónima por redes sociales, las adelantaron para este miércoles. A nivel local, al menos hasta este mediodía, no tuvieron eco.

“Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos a hacer, recibimos una Provincia fundida y la fuerza policial más grande de la Argentina venía de cuatro años de un gobierno que se llenó la boca con el discurso de la seguridad y prometió subir los sueldos, equipar la fuerza y ponerla en un escalón superior. De lo que prometieron, no hicieron nada. No hay ninguna otra época en la historia de nuestra Provincia en la que le hayan sacado el 30 por ciento de poder adquisitivo a la Policía”, disparó Kicillof contra Juntos por el Cambio y para defender las reformas que viene encarando la Provincia desde el año pasado.

“Hubo mucha publicidad, cartel y propaganda y nada en la realidad. Nosotros nos propusimos, desde el comienzo, hacer una transformación de fondo, pero hacían falta recursos y tiempo. En medio de la pandemia, anunciamos la equiparación de los salarios con los sueldos federales y ya empezamos a hacerlo con el 50 por ciento de la fuerza, para los (policías) que ganan menos. Nos propusimos un camino de recuperación salarial y estamos cumpliendo”, remarcó con respecto al acuerdo al que se llegó en septiembre pasado, tras el conflicto policial, y a los 38.000 millones de pesos que Nación viene invirtiendo en el plan de seguridad en el Conurbano, para nombrar más personal y reequipar a las fuerzas, con elementos de seguridad y patrulleros.

“No se puede esperar nada de una Policía sin instrumentos de trabajo. Va a llevar tiempo, pero el Gobierno está haciendo lo que se comprometió a hacer. A cambio, pedimos algo muy simple y sencillo: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo, esperamos exactamente lo mismo de nuestra fuerza policial”, dijo Kicillof desde Florencio Varela.

El mensaje del Gobernador llegó luego de que hablara Berni, quien fue mucho más duro con los que agitan las manifestaciones y aludió a un “intento de, una vez más, desafiar nuestra Constitución, nuestras leyes y los reglamentos policiales”.

“Me refiero a este grupo minúsculo que, basándose en el anonimato y utilizando las redes sociales, intentan empujar a los incrédulos a desafiar nuestras leyes”, agregó el ministro y dijo que quienes convocan a los paros “son expolicías, la gran mayoría exonerados por ladrones, que intentan, bajo la excusa de que están muy preocupados por las condiciones de trabajo de nuestros hombres y mujeres, generar este tipo de rebeldía”.

“Pero no dicen la verdad, que están disputando una caja millonaria que intentan hacerse a través de un mecanismo, que ya se les ha dicho a través de las leyes que no es viable, que es la sindicalización de las fuerzas. No están discutiendo las condiciones de trabajo, sino la plata que tendrían por la sindicalización de los policías que salen todos los días a trabajar”, analizó Berni y volvió a salirles al cruce, dando a entender un trasfondo de operaciones políticas.

“No los escuché alzar la voz durante los cuatro años (de Cambiemos), cuando les prometieron aumentos faraónicos y no solo no cumplieron, sino que no les dieron aumento y perdieron 30 por ciento de poder adquisitivo. Se ve que su silencio tendría precio”, lanzó el titular de la cartera de Seguridad.