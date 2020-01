El Ministerio de Salud nacional liberó más de doce millones de vacunas retenidas en la Aduana

Se trata de 12.400.000 dosis que pertenecen al Calendario Nacional de Inmunizaciones. Las unidades permanecían embargadas en el sector aduanero del Aeropuerto de Ezeiza, por falta de pago de impuestos a la importación.

El viernes, comenzó el operativo por el cual comenzaron a liberarse 12.400.000 dosis de vacunas que pertenecen al Calendario Nacional de Inmunizaciones. Las unidades permanecían embargadas en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según el Ministerio de Salud de la Nación, La Ley de Emergencia Sanitaria permitió que se las eximiera del pago de once millones de dólares por impuestos a la importación.

Esta situación generó una polémica entre las autoridades nacionales de Salud actuales y las anteriores. Al respecto, el actual ministro de Salud, Ginés González García, explicó: “Liberamos para uso de los argentinos un diez por ciento de las vacunas que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses. Solo un Estado indiferente puede haber permitido que esto suceda. Además, causaron más daño porque hay que abonar el costo de intereses retrasados dentro de los 30 días”, indicó el funcionario durante el operativo en que fueron liberados cuatro de los 49 embarques.

Y amplió: “Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado. Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”.

“Es una inversión de 83 millones de dólares que el Estado había pagado, pero faltaban pagar los impuestos y tasas para retirar las vacunas”, manifestó el ministro sobre las vacunas, que serán distribuidas en los próximos quince días, para cubrir el stock del primer trimestre.

Respecto al brote de sarampión que afecta a la Argentina, González García anunció: “Hoy estamos trabajando intensamente, no sólo con la vacuna contra el sarampión que estamos sacando ahora de Aduana y que son alrededor de dos millones de dosis, sino que ya hemos solicitado la compra de 7 millones más para generar las acciones necesarias a fin de controlar el brote”.

Respuesta y polémica

Por su parte, su antecesor durante la gestión nacional de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, se defendió en notas y redes sociales: “El Ministerio de Salud de la Nación entregó siempre en tiempo y forma la vacuna, incluido el refuerzo que hicimos en 2018, y formó equipos de apoyo para vacunar en los distritos donde no estamos tan bien, además de concientizar a la gente sobre la importancia de cumplir con el calendario obligatorio”.

Además, Rubinstein atenuó el impacto del sarampión en el país. “En nuestra región, 14 de 35 países han confirmado 18.000 casos en 2019. Solo en Brasil hay 16.000. En el país tenemos 95 casos. Si bien estamos sufriendo el peor brote desde 2000, gracias a que más de nueve de cada diez argentinos se vacunaron, la epidemia está hasta ahora bajo control”.

En tanto, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, también expresó su evaluación: “El ex secretario de Salud Rubinstein vuelve a falsear la realidad. Durante dos años hubo permanentes reportes de irregularidades en las entregas de vacunas. Los responsables de las provincias lo denunciaron. La Secretaría lo admitió ante el Congreso. Hay que hacerse cargo”.

Y en relación al sarampión, marcó: “La cobertura de vacunación contra el sarampión donde se detectaron casos no superó el 50 por ciento durante la gestión de Vidal y Macri. En algunos municipios, como Lanús y Quilmes, ni siquiera llegó al 30 por ciento. Y el ex secretario de Salud de la Nación dice que no faltaron vacunas”, insistió.

Con la nueva gestión nacional, el área de Salud recuperó el rango de Ministerio, que había perdido bajo la administración de Cambiemos.

En este sentido, el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica de La Matanza, Rubén Carlevaro, en diálogo con Radio Universidad, opinó: «La importancia de tener un ministerio se demostró en cómo rápidamente se resolvió el tema de vacunas. Por el no pago de un impuesto, no salían las vacunas de la Aduana. Era realmente un problema del Estado. Y a veces, el no tener un ministerio que permita tomar decisiones directamente complica esta situación».