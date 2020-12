El Municipio de La Matanza invita a los vecinos a participar de la convocatoria de la Policía Bonaerense

El Municipio de La Matanza invita a los vecinos y vecinas del Distrito a participar de la Convocatoria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para el Programa de Reclutamiento e ingreso a las Escuelas de Formación Policial Bonaerense. Quienes se encuentren interesados en formar parte de esos cuerpos de Seguridad podrán inscribirse hasta el 31 de Diciembre próximo.

Para ser parte de la convocatoria se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1- Ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción. Podrán inscribirse aquellos que tengan el DNI argentino, NO SIRVE el permiso de RESIDENCIA. Para aquellos que no viven en la provincia de Bs. As., DEBERÁN CONSTITUIR UN DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE BS. AS., a los fines de poder ser notificado en las diferentes etapas evaluativas.

2- Tener entre 18 y 25 años de edad al momento de la incorporación. El aspirante debe tener la mayoría de edad, 18 años, y como máximo 25 años de edad AL MOMENTO DEL INGRESO a la Escuela de Policía.

3- Poseer condiciones intachables de moralidad y buenas costumbres.

4- Contar con el ciclo secundario completo, SIN ADEUDAR MATERIAS.

5- Responder a las aptitudes psicofísicas que requiera el Ministerio de Seguridad

Cabe destacar que el trámite de inscripción a la Escuela de Policía “Juan Vucetich” se inicia completando online el formulario correspondiente que se encuentra en la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, www.mseg.gba.gov.ar.

LINK DE INSCRIPCION FORMULARIO VIRTUAL

PRIMER PASO:

https://ingreso.mseg.gba.gov.ar/index.aspx

SEGUNDO PASO:

https://ingreso.mseg.gba.gov.ar/Consulta.aspx

DESCARGA DE CERTIFICADOS:

https://www.mseg.gba.gov.ar/interior/ingreso/convocatoria_ingresopolicia.html

TELEFONOS DE CONTACTO

4482-3931 o al 147