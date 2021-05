El Municipio prohibió trabajar a un cartonero en el centro de Ramos y volvió a subir la tensión con el MTE

Pese a las negociaciones abiertas entre el Movimiento de Trabajadores Excluidos y las autoridades del Distrito, efectivos de la Guardia Urbana local expulsaron a un reciclador urbano de esa organización que estaba en centro ramense. El hecho se sumó a situaciones similares ocurridas en San Justo y, ahora, desde el Movimiento analizan llevar a cabo una movilización al palacio municipal.

Este martes por la tarde, en Avenida de Mayo, Ramos Mejía, uniformados de la Guardia Urbana municipal demoraron y expulsaron del casco céntrico ramense a un reciclador urbano del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Matanza, según afirmaron desde la organización a El1 Digital, bajo el argumento de un «colapso de tránsito » en la zona y que existiría una orden municipal en tal sentido. Este hecho se sumó a prohibiciones similares ocurridas en las últimas dos semanas en el centro de San Justo, pese a que existe un convenio con la Municipalidad, ratificado como ordenanza en el HCD a fines de 2019, para que estos trabajadores lleven a cabo “reciclado diferenciado” en el primer cordón distrital, que incluye a las localidades de San Justo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador y Villa Luzuriaga.

Si bien esta persona no resultó detenida ni le quitaron su carro, sí lo echaron y recibió la advertencia de que “no vuelva” a intentar trabajar en la zona. En comunicación con El1 Digital, Juan Tevez, referente del MTE de La Matanza, detalló: “Esto empezó hace unas dos semanas. Hasta ese momento, veníamos trabajando con total normalidad. Entonces, en el centro de reciclado, compañeros nos contaron que los paró la policía en el centro de San Justo y también en Ramos, y dijeron que no volviéramos a entrar, que no podemos estar por allí. Pasó un lunes con tres compañeros, el martes con cinco. Entendimos que es una política de correr a los recicladores, especialmente, del centro de San Justo”.

“En ese marco, nos comunicamos con Jefatura de Gabinete y le planteamos nuestra preocupación. Ellos nos dijeron que le dieron la orden a la Guardia Urbana, que es la que controla el tránsito en los centros urbanos y en el Distrito, para que no pueda entrar, desde las 7 de la mañana hasta las 20, ningún cartonero con carro a mano. No estamos hablando de camionetas, carro a caballo, etcétera, sino de carro a mano”, repasó.

“Les dijimos que fue inconsulto, en ningún momento nos avisaron ni nos llamaron. Allí empezó un conflicto. Ellos nos plantearon que tienen una situación de colapso de tránsito en el centro de San Justo, en los centros comerciales particularmente en hora pico, y nos propusieron que trabajemos a la noche. Ese mismo día, el Presidente sacó el DNU donde dice que no se puede circular desde las 20 a las 7. Entonces, les marcamos que nos condenan a un horario en el cual el propio Presidente dice que no se puede salir a la calle, o sea que durante todo el día no podemos estar trabajando en el centro comercial”, planteó el referente.

A partir de allí, los cartoneros se declararon en “estado de alerta y movilización”, más allá de que, según detalló Tevez, presentaron una nueva propuesta de trabajo a la administración municipal y se conformó, este martes por la mañana, una mesa de trabajo, lo cual no impidió que, por la tarde, otro cartonero fuera obligado a dejar de trabajar y retirarse, en este caso del casco céntrico de Ramos Mejía. Las próximas horas pueden ser claves porque, en caso de no llegar a un acuerdo, el MTE La Matanza considera convocar a una movilización en la puerta de la Municipalidad.