“El negocio se está moviendo bastante”, celebran desde los salones de eventos

Así lo expresó a este medio Daniela Sceni, propietaria de un salón de fiestas ubicado en la localidad de Villa Luzuriaga, sobre el presente del sector, uno de los últimos en poder retomar su actividad durante la pandemia de coronavirus. “Tuvimos bastantes pedidos de presupuesto y tenemos todas las fechas tomadas hasta abril”, destacó. “Por suerte, desde que volvimos, pudimos trabajar todos los fines de semana con varios eventos», valoró Sceni.

Hace un mes y medio, y luego de tener que permanecer cerrados durante más de un año y medio por la pandemia de coronavirus, los salones de fiestas pudieron retomar su actividad. El rubro pudo volver con los protocolos correspondientes y su presente parece ser bueno, a pesar de que se trata de uno de los últimos en reabrir. En diálogo con El1 Digital, Daniela Sceni, propietaria de un salón de eventos ubicado en la localidad de Villa Luzuriaga, habló del tan esperado retorno del sector: “La actividad está bastante mejor de lo que esperábamos. Estamos haciendo todos los eventos que teníamos pospuestos desde el 2020”.

“Por suerte, desde que volvimos, pudimos trabajar todos los fines de semana con varios eventos y creemos que, para febrero, vamos a haber cumplido con la mayoría de los eventos pospuestos”, indicó, y aseveró: “Tuvimos bastantes pedidos de presupuesto. El negocio se está moviendo muchísimo y tenemos todas las fechas tomadas hasta abril”.

Por último, lamentó que “de los salones que habían cerrado en forma definitiva en La Matanza, la mayoría no pudo reabrir”. “En casi todos los casos, se trataba de comerciantes que alquilaban el local, que no eran propietarios y que pudieron mantener el alquiler en un principio, pero no por tantos meses”, concluyó.Con respecto al protocolo con el que se trabaja, señaló que, aunque no se lleva a cabo como se habló en un inicio, “se usa barbijo, se toma la temperatura en la puerta y hay espacios abiertos y ventilados”, además de que “se envía a todos los clientes una declaración jurada, que, asimismo, ellos se comprometen a enviar a todos los invitados”.

Gimnasios: “Estamos, prácticamente, en la normalidad”

Otro de los rubros que estuvo entre los más perjudicados por la pandemia de COVID-19 es el de los gimnasios, que pudo volver poco antes que los salones de eventos. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Gimnasios y Afines Zona Oeste (CAGyMO), Carlos Mazzotto, habló con este medio sobre su situación: “Estamos, prácticamente, en la normalidad”.

“Desde que reabrimos, tuvimos una respuesta muy buena de la gente, que estaba desesperada y necesitaba entrenar y volver con su vida habitual”, aseguró Mazzotto, al tiempo que subrayó que el rubro debe aprovechar su buen momento: “Nuestra temporada fuerte es hasta diciembre y, gracias a Dios, está todo encaminado para pensar en la nueva normalidad”.